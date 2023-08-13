Sosok Nyi Roro Kidul, Dibalik Kesuksesan Panembahan Senopati Kuasai Pulau Jawa

KEJAYAAN Kerajaan Mataram tak bisa dilepaskan dari peran penting Panembahan Senopati. Namun juga ada sosok Nyi Roro Kidul di belakangnya.

Raja Mataram Panembahan Senopati berhasil mewujudkan ramalan Sunan Giri untuk menguasai Pulau Jawa.

Konon, dalam mewujudkan kejayaan Mataram dua langkah yaitu cara konvensional dan didukung dengan cara supranatural. Hal tersebut seperti dikisahkan pada buku "Tuah Bumi Mataram: Dari Panembahan Senopati Hingga Amangkurat II" tulisan Peri Mardiyono.

Cara supranatural dikaitkan dengan sosok Nyi Roro Kidul. Ya, Panembahan Senopati berkoalisi dengan Nyi Roro Kidul, sang lelembut legendaris penguasa Laut Selatan Jawa.

Bahkan konon, bukan hanya Panembahan Senopati saja yang berkomunikasi dengan Nyi Roro Kidul. Raja-raja Mataram yang memimpin lainnya pun juga demikian. Bahkan kepercayaan berkomunikasi dan mendekat ke Ratu Kidul masih melekat di masyarakat Mataram.

Sosok Ratu Kidul bukanlah sosok fiktif atau mitologis, melainkan sosok nyata, tetapi tidak bisa benar-benar dilihat keberadaanya oleh orang awam. Guna bisa bertemu dengannya ada semacam ritual dan langkah khusus, seperti halnya yang dilakukan oleh Panembahan Senopati dan raja-raja Mataram lainnya.

Dikisahkan pada Babad Tanah Jawi, bahkan pertemuan antara Panembahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul, membuat sang Raja Mataram ini terpesona dengan kecantikan sang ratu.

Senopati juga terkesan dengan kemegahan istana bawah laut sang ratu. Hingga akhirnya Panembahan Senopati diajak Nyi Roro Kidul ke kamar tidurnya di dalam istana.