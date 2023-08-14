Tinjau Rehabilitasi JCC Jelang KTT Ke-43 ASEAN, Menteri Basuki: Selesai 25 Agustus 2023

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi meninjau progres rehabilitasi Jakarta Convention Center (JCC) yang berada di Kompleks Gelanggang Olahraga (Gelora) Bung Karno, Jakarta, Jumat (11/8/2023). Penataan dan renovasi sarana prasarana di kawasan JCC utamanya dalam rangka persiapan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN pada 5-7 September 2023.

Menteri Basuki mengatakan pada intinya Kementerian PUPR siap memberikan dukungan penuh dalam penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN melalui penyediaan infrastruktur. "Mudah-mudahan tanggal 25 Agustus 2023 sudah selesai semua dan kita bisa melihat hasilnya," kata Menteri Basuki.

Rehabilitasi JCC telah dikerjakan Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jakarta Metro, Ditjen Cipta Karya sejak 12 Juni 2023 dengan masa pelaksanaan 105 hari atau selesai pada 25 Agustus 2023. Biaya penanganan JCC bersumber dari APBN senilai Rp115,88 miliar dengan progres konstruksi hingga 11 Agustus 2023 telah mencapai 68,1%.

Pekerjaan rehabilitasi JCC terdiri dari 4 Zona, yakni Zona 1 (Lower Ground) meliputi pekerjaan arsitektur Kasuari Lounge, Merak Room, Nuri Room, Maleo Room, Kenari Room, Kakatua Room, Lower Lobby Pre Function, Summit Room, Summit Lounge, walkway (ke Hotel Sultan), mushola dan toilet dengan progres 62%.

Zona 2 (Ground Floor) terdiri dari pekerjaan arsitektur Assembly Hall, Main Lobby, Cendrawasih Hall dan Koridor, Prefunction Hall A, serta VIP Room dan toilet (Cendrawasih) dengan progres 65%. Zona 3 (Ground) terdiri dari penanganan plenary hall dan koridor serta president area dengan progres 58%.