Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tinjau Rehabilitasi JCC Jelang KTT Ke-43 ASEAN, Menteri Basuki: Selesai 25 Agustus 2023

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |11:57 WIB
Tinjau Rehabilitasi JCC Jelang KTT Ke-43 ASEAN, Menteri Basuki: Selesai 25 Agustus 2023
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tinjau rehabilitas JCC jelang KTT ke-43 ASEAN
A
A
A

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi meninjau progres rehabilitasi Jakarta Convention Center (JCC) yang berada di Kompleks Gelanggang Olahraga (Gelora) Bung Karno, Jakarta, Jumat (11/8/2023). Penataan dan renovasi sarana prasarana di kawasan JCC utamanya dalam rangka persiapan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN pada 5-7 September 2023.

Menteri Basuki mengatakan pada intinya Kementerian PUPR siap memberikan dukungan penuh dalam penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN melalui penyediaan infrastruktur. "Mudah-mudahan tanggal 25 Agustus 2023 sudah selesai semua dan kita bisa melihat hasilnya," kata Menteri Basuki.

Rehabilitasi JCC telah dikerjakan Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jakarta Metro, Ditjen Cipta Karya sejak 12 Juni 2023 dengan masa pelaksanaan 105 hari atau selesai pada 25 Agustus 2023. Biaya penanganan JCC bersumber dari APBN senilai Rp115,88 miliar dengan progres konstruksi hingga 11 Agustus 2023 telah mencapai 68,1%.

Pekerjaan rehabilitasi JCC terdiri dari 4 Zona, yakni Zona 1 (Lower Ground) meliputi pekerjaan arsitektur Kasuari Lounge, Merak Room, Nuri Room, Maleo Room, Kenari Room, Kakatua Room, Lower Lobby Pre Function, Summit Room, Summit Lounge, walkway (ke Hotel Sultan), mushola dan toilet dengan progres 62%.

Zona 2 (Ground Floor) terdiri dari pekerjaan arsitektur Assembly Hall, Main Lobby, Cendrawasih Hall dan Koridor, Prefunction Hall A, serta VIP Room dan toilet (Cendrawasih) dengan progres 65%. Zona 3 (Ground) terdiri dari penanganan plenary hall dan koridor serta president area dengan progres 58%.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/11/3186486//pgn_siagakan_satgas_nataru_2025-mz3I_large.jpeg
PGN Siagakan Satgas Nataru 2025, Pastikan Pelayanan Terbaik Penyaluran Gas Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/11/3186425//ilustrasi_penggunaan_alat_berat-VATR_large.jpg
Pajak Alat Berat, Penggerak Pembangunan Jakarta yang Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/12/3186354//miharu_julie-yar6_large.jpg
Berawal dari Blog Kecil, Ini Perjalanan Miharu Julie sampai Aktif di TikTok dan Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/2/3186359//olahraga_di_rumah-u1LD_large.jpg
10 Olahraga untuk Diri Sendiri yang Bisa Dilakukan di Rumah dan Outdoor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/340/3186278//pelindo_regional_2_menyelenggarakan_legal_conference_2025_di_novotel_bogor-CraM_large.jpeg
Legal Conference 2025: Kolaborasi Pelindo dan Kejaksaan untuk Penguatan Tata Kelola Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/11/3186272//ilustrasi_belanja_online-oyUe_large.jpg
Belanja Akhir Tahun Lebih Spesial dan Berwarna bersama ShopeeVIP
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement