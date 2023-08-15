Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Misteri Naskah Proklamasi Versi Sjahrir yang Dibacakan di Tugu Pensil Cirebon

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |07:00 WIB
JAKARTA - Pada 15 Agustus tahun 1945, menjadi momen bersejarah untuk masyarakat Kota Cirebon. Sebab, para pemuda yang berkumpul di Alun-Alun Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia (RI) lebih dulu dari Soekarno-Hatta.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Okezone dari berbagai sumber, proklamasi itu dipimpin langsung oleh seorang tokoh bernama Soedarsono. Ia adalah kepala rumah sakit Kesambi (sekarang RSD Gunung Jati) sekaligus ayah dari Juwono Soedarsono, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Soedarsono juga merupakan teman dari Sutan Sjahrir. Dia diminta segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia oleh Sjahrir, karena sebelumnya Soekarno menolak keinginannya untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, setelah tersiarnya berita kekalahan Jepang dari Sekutu melalui siaran radio BBC pada tanggal 14 Agustus 1945.

Padahal, setelah munculnya berita itu, Sjahrir sudah berusaha menyiapkan gerakannya untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang.

Ada alasan yang melatar belakangi Sjahrir, tidak menyetujui janji Jepang yang akan memberi kemerdakaan kepada Indonesia.

      
