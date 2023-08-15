Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penangkapan Teroris di Bekasi, Kapolda Metro Imbau Warga Lebih Peka dengan Pendatang Baru

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |00:02 WIB
Penangkapan Teroris di Bekasi, Kapolda Metro Imbau Warga Lebih Peka dengan Pendatang Baru
Kapolda Mtro Jaya imbau warga lebih peka dengan pendatang baru untuk cegah terorisme/Foto: Okezone
A
A
A

 

BEKASI - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto buka suara terkait penangkapan terduga teroris di Perumahan Pesona Anggrek Harapan RW07/RW27, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara. Karyoto meminta agar masyarakat lebih peka dengan kehadiran warga pendatang baru.

“Saya sekali lagi mengimbau kepada warga masyarakat harus betul-betul lebih peka dan teliti apabila ada orang-orang baru yang kehidupannya tertutup, itu mesti kita amati,” kata Karyoto kepada wartawan di Bekasi, Senin (14/8/2023).

 BACA JUGA:

Imbauan tersebut dilakukan agar warga menjadi pendeteksi lebih awal terhadap adanya ajaran terorisme. Apalagi, terduga teroris di Bekasi merupakan warga pendatang yang baru tinggal di permukiman tersebut selama enam bulan.

“Kalau di sana ada senpi kita bisa bayangkan, banyak sekali peluru tajamnya, satu orang bisa melukai satu orang kalau bisa mengenai pas di daerah tertentu, sangat bisa mematikan,” jelas dia.

 BACA JUGA:

Karyoto lantas meminta setiap Ketua RT untuk dekat dengan unit Binmas dan Babinsa di masing-masing permukiman. Hal ini agar polisi juga dapat langsung bergerak jika terdapat adanya kecurigaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184396/bareskrim_polri-JDH9_large.jpg
Waspada! Ini Pertanyaan Jebakan Kelompok Teror untuk Jaring Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184370/kelompok_teror-ewUY_large.jpg
Kelompok Teror yang Bertugas Rekrut Bocah Ternyata Jaringan ISIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176969/terorisme-Y2d3_large.jpg
Kriminolog Soroti Fenomena Teroris Rekrut Anak Lewat Game Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175953/prabowo_subianto-x8UI_large.jpg
Prabowo Beri Arahan ke BNPT dan Polri Pasca Teror Bom di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175730/yusril-OUQp_large.jpg
Yusril Sebut Otak Bom Bali Hambali Bakal Disidang November di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175707/yusril-4H2u_large.jpg
Yusril soal Pemulangan WNI Napi Terorisme di Filipina: Disetujui Secara Lisan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement