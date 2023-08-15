Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

6 Wisatawan Hilang di Sarang Alu Ditemukan, 1 Orang Masih dalam Pencarian

Jonirman Tafonao , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |17:15 WIB
6 Wisatawan Hilang di Sarang Alu Ditemukan, 1 Orang Masih dalam Pencarian
Wisatawan hilang di Aceh berhasil ditemukan Tim SAR Gabungan (Foto: Jonirman Tofanao)
A
A
A

NIAS - Sebanyak 6 orang Wisatawan yang sempat hilang di sekitaran perairan Sarang Alu dan Kepulauan Banyak, Aceh, berhasil ditemukan. Namun, satu orang masih belum ditemukan dan SAR Gabungan terus melakukan pencarian.

Kepala Kantor Basarnas Nias, Octavianto mengatakan, dari 7 orang wisatawan yang hilang telah ditemukan 6 orang.

"Pada pukul 08.30 WIB dan pukul 10.00 WIB telah ditemukan 6 orang wisatawan yang hilang, ada yang berada diatas papan selancar dan ada disekitar Pulau Tuangku" kata Octavianto melalui keterangan tertulisnya, Selasa (15/8/2023) sore.

Keenam korban ditemukan dalam keadaan selamat dan langsung dievakuasi ke Pinang Resort Pulau Pinang.

"Keenam korban selamat ini telah dievakuasi oleh tim SAR gabungan ke Pinang resort atau Pulau pinang, Kepulauan Banyak," katanya.

Sementara satu orang yang belum ditemukan warga negara Indonesia masih dalam proses pencarian oleh tim SAR Gabungan.

"Untuk korban terakhir masih dalam pencarian tim sar gabungan sejak pagi, Pencarian diperluar sekitar Pulau Tungku dan Pulau palapat," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/18/3021341/turis-as-hilang-selama-4-hari-usai-pendakian-sendiri-di-pulau-amorgos-polisi-kerahkan-pencarian-MIOctgA1ZD.jpg
Turis AS Hilang Selama 4 Hari Usai Pendakian Sendiri di Pulau Amorgos, Polisi Kerahkan Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/340/2863816/perahu-cepat-bawa-4-turis-australia-hilang-di-pulau-banyak-dCFLYZZfkZ.jpg
Perahu Cepat Bawa 4 Turis Australia Hilang di Pulau Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/30/519/2854555/cari-drone-yang-jatuh-di-kawasan-budug-asu-wisatawan-malah-ikutan-hilang-HtVSJG32z0.jpg
Cari Drone yang Jatuh di Kawasan Budug Asu, Wisatawan Malah Ikutan Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/08/519/2843373/usai-9-jam-terapung-wisatawan-hilang-di-pantai-jembatan-panjang-ditemukan-selamat-F0gjzfvGJb.jpg
Usai 9 Jam Terapung, Wisatawan Hilang di Pantai Jembatan Panjang Ditemukan Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/27/340/2220371/sempat-hilang-satu-wisatawan-tewas-terseret-ombak-di-lebak-dEMMLxd6Qd.jpg
Sempat Hilang, Satu Wisatawan Tewas Terseret Ombak di Lebak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/02/16/340/1860422/cari-ikan-di-perairan-pantai-batu-melawang-bule-asal-bulgaria-hilang-FFiBVHzRsM.jpg
Cari Ikan di Perairan Pantai Batu Melawang, Bule Asal Bulgaria Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement