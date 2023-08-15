6 Wisatawan Hilang di Sarang Alu Ditemukan, 1 Orang Masih dalam Pencarian

Wisatawan hilang di Aceh berhasil ditemukan Tim SAR Gabungan (Foto: Jonirman Tofanao)

NIAS - Sebanyak 6 orang Wisatawan yang sempat hilang di sekitaran perairan Sarang Alu dan Kepulauan Banyak, Aceh, berhasil ditemukan. Namun, satu orang masih belum ditemukan dan SAR Gabungan terus melakukan pencarian.

Kepala Kantor Basarnas Nias, Octavianto mengatakan, dari 7 orang wisatawan yang hilang telah ditemukan 6 orang.

"Pada pukul 08.30 WIB dan pukul 10.00 WIB telah ditemukan 6 orang wisatawan yang hilang, ada yang berada diatas papan selancar dan ada disekitar Pulau Tuangku" kata Octavianto melalui keterangan tertulisnya, Selasa (15/8/2023) sore.

Keenam korban ditemukan dalam keadaan selamat dan langsung dievakuasi ke Pinang Resort Pulau Pinang.

"Keenam korban selamat ini telah dievakuasi oleh tim SAR gabungan ke Pinang resort atau Pulau pinang, Kepulauan Banyak," katanya.

Sementara satu orang yang belum ditemukan warga negara Indonesia masih dalam proses pencarian oleh tim SAR Gabungan.

"Untuk korban terakhir masih dalam pencarian tim sar gabungan sejak pagi, Pencarian diperluar sekitar Pulau Tungku dan Pulau palapat," pungkasnya.

(Arief Setyadi )