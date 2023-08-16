Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Presiden AS Joe Biden Ucapkan Selamat Hari Kemerdekaan RI Ke-78

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |16:26 WIB
Presiden AS Joe Biden Ucapkan Selamat Hari Kemerdekaan RI Ke-78
Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden RI Joko Widodo.
A
A
A

JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyampaikan ucapan Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 kepada rakyat Indonesia. Ucapan itu disampaikan Biden melalui surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Atas nama rakyat Amerika Serikat, saya menyampaikan ucapan selamat dengan tulus kepada Anda dan rakyat Indonesia dalam rangka perayaan kemerdekaan yang ke-78,” kata Biden dalam suratnya, yang dikutip dari keterangan pers Departemen Luar Negeri AS, Selasa, (16/8/2023).

“Kemitraan strategis antara Amerika Serikat dan Indonesia memajukan prinsip demokrasi yang sama-sama kita anut dan keamanan serta kemakmuran rakyat kita. Bersama-sama, negara kita mendorong masa depan yang cerah dan tangguh di Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Biden juga mengatakan bahwa AS dan Indonesia bekerja sama untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan perlindungan lingkungan. Kedua negara juga menjalin hubungan antarmasyarakat yang kuat dan bekerja sama dalam kerangka ASEAN, yang di bawah kempimpinan Indonesia tahun ini mengusung tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.”

“Saya berharap dapat semakin memperdalam dan memperluas kerja sama dan persahabatan kita di tahun mendatang. Selamat atas hari kemerdekaan Indonesia yang menggembirakan ini,” tutup Biden.

(Rahman Asmardika)

      
