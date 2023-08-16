BSI Gandeng JMTO, Tingkatkan Inklusi Keuangan Syariah di Dalam Negeri

PT Bank Syariah Indonesia Tbk terus berkolaborasi dengan entitas-entitas bisnis di berbagai sektor guna meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah dalam negeri. (Foto: dok. BSI)

JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus berkolaborasi dengan entitas-entitas bisnis di berbagai sektor strategis guna meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah dalam negeri. Kali ini BSI menggandeng PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) untuk memberikan layanan jasa dan produk perbankan syariah kepada seluruh karyawan JMTO.

Direktur Retail Banking BSI Ngatari mengatakan kerja sama dengan JMTO merupakan bagian dari komitmen BSI dalam memberikan layanan perbankan syariah yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Apalagi saat ini gaya hidup syariah sudah banyak diterapkan oleh masyarakat dan menjadi potensi besar yang harus ditangkap oleh BSI.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama dengan JMTO yang telah memilih BSI sebagai mitra dalam memberikan layanan perbankan syariah kepada para karyawan. Ini merupakan kerja sama strategis untuk meningkatkan inklusi dan literasi perbankan syariah kepada masyarakat luas,” kata Ngatari.

BACA JUGA: BSI Bersama Relawan Bakti BUMN Siap Tuntaskan Misi Sosial di Aceh Timur

Beberapa kerja sama yang disepakati antara BSI dan JMTO antara lain adalah pembayaran payroll karyawan, tabungan BSI Easy Wadiah dan mudharabah, tabungan haji dan haji muda Indonesia, tabungan pendidikan, tabungan berencana, tabungan bisnis, tabungan valas, tabungan efek syariah, tabungan pensiun, dan layanan perbankan lainnya.

Direktur Retail Banking BSI Ngatari bersama Direktur Utama PT Jasamarga Tollroad Operator Yoga Trianggoro saat penandatanganan nota kesepahaman. (Foto: dok. BSI)

Selain itu BSI juga menjadi alterntif pembayaran untuk pengelolaan parkir berbasis nontunai “GetPark”, ekosistem produk “GetPay”, pembayaran digital seperti payment gateway berbasis server yang dikelola “Getoll”, dan kerjasama lain yang dikembangkan pada “Aplikasi Travoy” oleh JMTO.

BSI sendiri mencatat peningkatan laba bersih sebesar 47,6 persen (year on year/yoy) pada kuartal I tahun ini menjadi Rp1,45 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp987,68 miliar. Di periode yang sama, laba usaha perseroan tercatat sebesar Rp1,93 triliun, tumbuh secara tahunan dari Rp1,32 triliun pada kuartal pertama tahun 2022.

Dari sisi pendanaan, BSI mampu mengoptimalisasi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dengan pencapaian sebesar Rp269,26 triliun, tumbuh 12,88 persen(yoy). Angka ini didominasi oleh tabungan wadiah yang mencapai Rp43,53 triliun.