Pesta Rakyat Alfamart Meriahkan HUT RI ke-78

JAKARTA- Alfamart punya cara menarik untuk meriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-78. Bukan hanya peringatan sebentar lalu, melainkan dengan mengajak masyarakat sekitar toko Alfamart untuk ikut lomba-lomba khas HUT RI yang diadakan di halaman Alfamart.

Pesta Rakyat Alfamart, nama program ini, dilaksanakan serempak pada 17 Agustus 2023 di 78 toko Alfamart di 32 kota di Indonesia mulai dari Medan hingga Manado. Lomba seperti makan kerupuk, masukkan pensil ke botol dan memindahkan kelereng dengan sumpit ramai diikuti hingga 7800 masyarakat, mulai dari anak kecil hingga dewasa.

Marketing Director Alfamart Ryan Alfons Kaloh, mengatakan, Pesta Rakyat Alfamart adalah bentuk kegembiraan, puji syukur, atau suka cita atas kemerdekaan Indonesia tercinta.

“Alfamart wujudkannya dengan mengajak masyarakat sekitar toko Alfamart untuk ikut kegembiraan itu melalui lomba-lomba yang kami selenggarakan,” tuturnya.

Dia melanjutkan bahwa Alfamart adalah toko komunitas, yang salah satu wujudnya dengan Pesta Rakyat Alfamart ini.

“Kami adalah bagian dari komunitas atau masyarakat setempat, lebih dari hanya toko yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari, sehingga hadirnya Alfamart memberi nilai lebih bagi masyarakat,” ujarnya.