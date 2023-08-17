Sejarah dan Makna Lagu Indonesia Raya di Hari Kemerdekaan Indonesia

JAKARTA- Pembuatan lagu Indonesia Raya, ternyata ada sejarah dan makna terkandung dalam momen kemerdekaan tersebut.

Tentu dalam lirik lagunya ada berisikan upaya semangat perjuangan para pahlawan Indonesia dalam merebut kemerdekaan tertuang semua pada lirik lagu Indonesia Raya.

Berikut sejarah dan makna lagu Indonesia Raya di Hari Kemerdekaan Indonesia:

Perlu diketahui bahwa lagu Indonesia Raya dibuat pertama kali oleh seorang pahlawan tanah air bernama Wage Rudolf Supratman atau yang kita kenal dengan W.R. Supratman. Lagu wajib satu ini pertama kali dikumandangkan pada detik penyelenggaraan Kongres Pemuda II yang jauh ditanggal 28 Oktober 1928.

W.R. Supratman sang wartawan Koran Sin Po tidak ingin hidup hanya sekedar bekerja untuk menulis berita saja. Di samping itu ternyata ia sudah menulis sebuah lagu dan berinisiatif tinggi untuk menyebarkan salinan teks lagu tersebut kepada para pemimpin Kongres.