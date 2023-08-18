Gembiranya Hamengku Buwono IX Tahu Indonesia Merdeka, Langsung Teringat Ramalan Jayabaya

Sultan Hamengkubuwono IX merasa gembira dan lega ketika Indonesia merdeka. (Foto: Dok Ist)

SUKACITA dirasakan masyarakat Indonesia ketika kabar kemerdekaan mulai disiarkan. Soekarno dan Mohammad Hatta telah membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Kegembiraan juga dirasakan Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam buku yang berjudul “Tahta Untuk Rakyat : Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX”, ia berkata bahwa dirinya sudah menunggu hal ini datang.

“Nah, ini dia yang kutunggu-tunggu," katanya waktu itu.

Sultan merasa gembira dan lega mendengar tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ramalan Jayabaya yang ia percayai pun terbukti benar. Ramalan yang mengatakan bahwa Jepang tidak akan lama ada di Indonesia.