Kenakan Pakaian Raja Pakubuwono Surakarta, Jokowi: Ada Tim yang Memilih

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenakan baju daerah Ageman Songkok Singkepan Ageng dalam perayaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia, Kamis (17/8/2023).

Berdasarkan keterangan resmi dari Biro Pers, Ageman ini dipakai oleh Para Raja Pakubuwono Surakarta Hadiningrat dalam acara Enggar Eggar soho Tedhak Loji, yang artinya saat di mana Raja keluar dari Keraton dengan menaiki kereta kuda, diikuti dengan perangkat keraton untuk terjun langsung melihat kondisi kawulo/masyarakat.

"Dalam pelaksanaannya, di sepanjang jalan Sang Raja membagikan uang dan makanan sebagai rasa cinta kasih kepada kawulonya atau bisa disebut dengan turuba (turun ke bawah)," demikian keterangan dari Biro Pers itu.

Jokowi tidak menjelaskan secara rinci alasan dirinya mengenakan pakaian daerah Ageman Songkok tersebut. Dirinya mengaku hanya memakai pakaian yang dipilih oleh timnya.

"Ada tim yang milih lah bukan saya," kata Jokowi di Istana Merdeka, Kamis 17 Agustus 2023.

Kepala Negara berharap pada HUT ke-78 Kemerdekaan RI tahun ini keberagaman baju adat yang dipakai oleh masyarakat yang hadir melambangkan kesolidan dan persatuan Indonesia.