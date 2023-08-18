Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Presiden Jokowi di Upacara HUT Ke-78 RI, Tertawa Lepas hingga Selfie dengan Warga

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |07:01 WIB
4 Fakta Presiden Jokowi di Upacara HUT Ke-78 RI, Tertawa Lepas hingga Selfie dengan Warga
Presiden Joko Widodo saat upacara HUT Ke-78 RI (foto: dok biro pers)
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) memberikan tepuk tangan spesial untuk tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Indonesia Maju, dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pada Kamis 17 Agustus 2023 di Istana Kepresidenan.

Tim Paskibraka memulai pengibaran bendera merah putih tepat pukul 10.23 WIB. Seluruh rangkaian pengibaran bendera merah putih pun dilaksanakan dengan sempurna. Adapun tiap-tiap barisan juga menunjukkan gerakan serangkai yang kompak. Berikut sejumlah faktanya:

1. Momen Jokowi Bertepuk Tangan

Jokowi bertepuk tangan saat barisan Paskibraka dibubarkan dari lapangan upacara Istana Kepresidenan oleh Komandan Kompi Paskibraka Kapten Mar Ganteng Prakoso. Tepat saat langkah pertama barisan Paskibraka dimulai, Jokowi pun memberikan tepuk tangan kebanggaan.

Tim Paskibraka juga mendapatkan tepuk tangan meriah dari tamu undangan yang hadir. Setelah proses pengibaran rampung, Komandan Upacara Kolonel Arm Joko Setiyo langsung memberikan hormat kebesaran kepada Jokowi sebagai tanda penutup upacara.

2. Jokowi Tertawa Lihat Totalitas Pemenang Pakaian Adat

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membagikan sepeda bagi tamu undangan dalam upacara penurunan Bendera di HUT ke-78 Republik Indonesia (RI) di Istana Merdeka, Jakarta.

Jokowi terlihat puas dan tersenyum saat melihat kelima pemenang yang mengenakan pakaian adat terbaik. Jokowi bahkan tertawa lepas saat melihat totalitas tamu undangan.

