HOME NEWS NASIONAL

Di Mana Soeharto saat Soekarno Proklamasikan Kemerdekaan Indonesia?

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |08:06 WIB
Di Mana Soeharto saat Soekarno Proklamasikan Kemerdekaan Indonesia?
Soeharto berada di Brebeg saat Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan Soekarno. (Foto: Dok Ist)
SOEKARNO dan Mohammad Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, pada 17 Agustus 1945. Lantas, di mana Soeharto berada saat momen penting itu terjadi?

Soeharto ternyata saat itu masih di Brebeg, menjalankan tugasnya melatih para prajurit. Pada tanggal 18 Agustus, begitu dirinya selesai melatih prajurit-prajurit PETA (Pembela Tanah Air) tersebut, mereka diperintahkan bubar.

Mereka disuruh menyerahkan kembali senjata-senjatanya. Mobil pun dirampas oleh Jepang. Tanpa mengetahui apa yang telah terjadi di Jakarta, Soeharto pergi dari Brebeg ke Madiun, lalu ke Yogyakarta.

Awalnya Soeharto tidak tahu apa-apa tentang kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Setelah tiba di Yogya, barulah Soeharto tahu samar-samar, dan kemudian menjadi lebih jelas lagi.

Dia paham akan hal itu dari teman-teman, dari orang-orang di jalan dan di rumah. Demikian dikutip dari buku ‘Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya’, ptobiografi yang diterbitkan PT Citra Kharisma Bunda.

Situasi Jakarta Mencekam Usai Proklamasi Dibacakan, Baru Reda Setelah Soekarno Berpidato 

Mendengar berita seperti itu Soeharto pikir, “Wah, ini artinya panggilan.” Perasaan dan perhitungannya sewaktu berada di asrama-asrama PETA itu terbukti benar. Dia sudah merasakan, bahwa bangsa Indonesia sungguh-sungguh menginginkan kemerdekaan. Dan sekarang kemerdekaan itu sudah diproklamasikan. ltu berarti panggilan untuk membelanya.

Soeharto pun membaca surat kabar “Matahari” yang terbit di Yogya tanggal 19 Agustus, yang memberitakan kabar besar mengenai proklamasi dan Undang-Undang Dasar serta terpilihnya Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.

