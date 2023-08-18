Rusuh Konten Kreator Cegat Pemotor Lawan Arah, Polisi: Libatkan 3 Pilar

JAKARTA - Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Ade Ary memberikan pesan pada para Youtuber yang hendak mencari konten berkaitan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Khususnya Youtuber Laurend Hutagalung yang melakukan edukasi tertib berlalu lintas dengan caranya sendiri di Jalan KH Abdullah Syafei, Bukti Duri, Tebet, Jakarta Selatan hingga menimbulkan kegaduhan dengan para driver ojol.

"Bila ada masyarakat yang ingin melakukan sosialisasi membantu tugas-tugas kepolisian melakukan sosialisasi ataupun menghimbau masyarakat agar tertib berlalu lintas, mohon berkomunikasi dengan 3 pilar," ujar Ade Ary pada wartawan, Rabu 16 Agustus 2023.

Menurutnya, setiap wilayah ada Babinkamtibmas, Babinsa, Lurah, hingga pihak RW setempat yang bisa diajak berkomunikasi manakala ada seseorang yang hendak melakukan sosialisasi tentang tertib berlalu lintas.

Dengan begitu, kepolisian khususnya akan melakukan pendampingan agar tak terjadi gesekan sebagaimana yang dialami Youtuber Laurend dengan driver ojol kemarin.

"Tolong dikoordinasikan, nanti kita dampingi supaya tak terjadi gesekan seperti kemarin. Tertibnya kamseltibcar itu berkat dukungan kita semua," tuturnya.

Ade juga meminta semua pihak yang melakukan aktivitas di lapangan, khususnya konten kreator untuk bersama-sama melakukan komunikasi dan berkoordinasi agar kegiatan di lapangan bisa berjalan baik dan lancar. Apalagi, berkaitan Kamseltibcarlantas.

"Mari sama-sama kita berkomunikasi berkoordinasi supaya kegiatan di lapangan bisa baik dan lancar. Agar di lapangan terjadi sebuah sinergi dan hasilnya optimal dan tak terjadi miss komunikasi, gesekan, apalagi tindakan main hakim sendiri," urainya.