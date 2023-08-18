Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

20.163 Napi di Sumut Terima Remisi HUT ke-78 RI, 554 Bebas

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |00:36 WIB
20.163 Napi di Sumut Terima Remisi HUT ke-78 RI, 554 Bebas
Sebanyak 554 napi di Sumut bebas usai terima remisi. (Ist)
A
A
A

MEDAN - Sebanyak 20.163 orang narapidana (napi) di Sumatera Utara (Sumut) mendapatkan pemotongan masa hukuman (remisi) pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia tahun 2023 ini. Dari jumlah itu, sebanyak 554 orang di antaranya langsung bebas.

Penyerahan remisi itu dilakukan secara simbolik oleh Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I-Medan, Kamis (17/8/2023).

Ikut mendampingi Edy Rahmayadi, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Kapolda Sumut Irjen Agung Setya Imam Effendi, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Idianto serta Forkopimda lainnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Utara, Imam Suyudi, memaparkan jumlah narapidana dan tahanan Lapas/Rutan se- Sumatera per 16 Agustus 2023 sebanyak 31.921. Tahun ini yang mendapat Remisi sejumlah 20.163 orang yang terdiri dari Remisi Umum (RU) I (remisi khusus sebagian) 19.609 orang dan RU II (remisi khusus seluruhnya) 554 orang.

Sedangkan untuk jumlah anak yang mendapat remisi umum sebanyak 75 orang yang terdiri atas RU I 70 orang dan RU II 5 orang. Ini merupakan apresiasi pencapaian perbaikan diri dari Kemenkumham setelah melihat sikap dan perilaku sehari-hari WBP.

“Pengurangan hukuman diberikan sebagai perwujudan dari apresiasi pencapaian perbaikan diri. Baik dari sikap maupun perilaku sehari-hari menjadi lebih baik, disiplin, dan produktif dalam menjalani proses pemidanaannya,” kata Imam Suyudi.

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, mengapresiasi program-program yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam membina Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dia berharap WBP terus mengikuti program-program pembinaan tersebut untuk mengurangi masa tahanan dan menjadi orang lebih baik saat kembali ke masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/337/3022190/kemenkumham-tak-ada-remisi-idul-adha-bagi-warga-binaan-muslim-7JB8OfjEag.jpg
Kemenkumham: Tak Ada Remisi Idul Adha Bagi Warga Binaan Muslim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/24/608/2944455/3-114-napi-di-sumut-terima-remisi-natal-31-orang-bebas-zLuMcjDRzm.jpg
3.114 Napi di Sumut Terima Remisi Natal, 31 Orang Bebas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/24/512/2944477/447-napi-di-jateng-terima-remisi-natal-12-langsung-bebas-RdBEB30QA2.jpg
447 Napi di Jateng Terima Remisi Natal, 12 Langsung Bebas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/17/608/2649249/31-158-napi-di-sumut-dapat-remisi-kemerdekaan-KU3cLQSvhM.jpg
31.158 Napi di Sumut Dapat Remisi Kemerdekaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/24/337/2522286/12-641-napi-beragama-kristen-dapat-remisi-natal-2021-CzDRaiAbJE.jpg
12.641 Napi Beragama Kristen Dapat Remisi Natal 2021
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/25/340/2415573/102-napi-di-kepri-diusulkan-terima-remisi-waisak-TXaNRRjGzP.jpg
102 Napi di Kepri Diusulkan Terima Remisi Waisak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement