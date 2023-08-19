Korban Kapal Tenggelam di Selat Malaka Ditemukan Meninggal, 2 Masih Dicari

Korban kapal tenggelam di Selat Malaka ditemukan meninggal. (Ist)

PEKANBARU - Upaya pencarian terhadap kapal cepat yang tenggelam di Selat Malaka membuahkan hasil. Satu penumpang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Namun sejauh ini, petugas masih belum mengetahui identitas korban. Korban ditemukan pada Jumat (18/8/2023) pukul 11.30 WIB oleh tim Basarnas Pekanbaru.

"Korban ditemukan dan dievakuasi oleh Crew RB 218 Dumai pada titik Koordinat 2⁰ 2’ 110” N - 101⁰ 59’ 309” E, kurang lebih jarak 2 Nm dari ditemukan 11 Orang yang selamat," terang Kapten RB 218 Dumai, Leni Tadika.

Ia menjelaskan, bahwa korban yang belum diketahui identitasnya ini dievakuasi di Kapal RB 218 yang rencananya akan dijemput dan dibawa oleh Polsek Rupat dan TNI AL.

"Selanjutnya akan dibawa ke Pulau Ketapang," tutur Kepala Kantor Basarnas Pekanbaru, Budi Cahyadi.

Hari merupakan hari keempat pencaharian kapal tenggelam di Selat Malaka oleh tim gabungan. Sebelumnya sudah ditemukan 11 korban selamat dan dievakuasi ke Malaka, Malaysia.

"Dua hari sebelumnya pada tanggal 16 Agustus 2023, RB 218 menginformasikan tanda-tanda adanya pelampung dan derigen yang diduga alat yang digunakan korban," ujarnya.