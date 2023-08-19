Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Korban Kapal Tenggelam di Selat Malaka Ditemukan Meninggal, 2 Masih Dicari

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |00:03 WIB
Korban Kapal Tenggelam di Selat Malaka Ditemukan Meninggal, 2 Masih Dicari
Korban kapal tenggelam di Selat Malaka ditemukan meninggal. (Ist)
A
A
A

PEKANBARU - Upaya pencarian terhadap kapal cepat yang tenggelam di Selat Malaka membuahkan hasil. Satu penumpang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Namun sejauh ini, petugas masih belum mengetahui identitas korban. Korban ditemukan pada Jumat (18/8/2023) pukul 11.30 WIB oleh tim Basarnas Pekanbaru.

"Korban ditemukan dan dievakuasi oleh Crew RB 218 Dumai pada titik Koordinat 2⁰ 2’ 110” N - 101⁰ 59’ 309” E, kurang lebih jarak 2 Nm dari ditemukan 11 Orang yang selamat," terang Kapten RB 218 Dumai, Leni Tadika.

Ia menjelaskan, bahwa korban yang belum diketahui identitasnya ini dievakuasi di Kapal RB 218 yang rencananya akan dijemput dan dibawa oleh Polsek Rupat dan TNI AL.

"Selanjutnya akan dibawa ke Pulau Ketapang," tutur Kepala Kantor Basarnas Pekanbaru, Budi Cahyadi.

Hari merupakan hari keempat pencaharian kapal tenggelam di Selat Malaka oleh tim gabungan. Sebelumnya sudah ditemukan 11 korban selamat dan dievakuasi ke Malaka, Malaysia.

"Dua hari sebelumnya pada tanggal 16 Agustus 2023, RB 218 menginformasikan tanda-tanda adanya pelampung dan derigen yang diduga alat yang digunakan korban," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175241/nelayan-xIA4_large.jpg
Update Kapal Nelayan Tenggelam di Kepulauan Seribu, 7 Korban Selamat dan 1 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157081/kapal_tenggelam-u2N9_large.jpg
Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Ditutup, Puluhan Orang Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/18/3156611/kapal-4pxf_large.jpg
Kapal Wisata Terbalik, 34 Tewas dan Beberapa Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/340/3155545/pencarian-eoCJ_large.jpg
Update! Long Boat DPRD Mentawai Terbalik, 1 Orang Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/340/3155324/tim_sar-nh3Y_large.jpg
Kronologi Long Boat DPRD Mentawai Terbalik, Sejumlah Penumpang Berenang 6 Jam Selamatkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/337/3155266/kapal_tenggelam-Lwpa_large.jpg
Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Diperpanjang, 17 Orang Masih Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement