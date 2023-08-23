Peristiwa 23 Agustus: Meletusnya Revolusi Komunis di Laos

JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada tanggal 23 Agustus. Semua peristiwa itu terekam dalam lini masa kita.

Berikut ini Okezone paparkan di antaranya perisriwa yang terjadi pada 23 Agustus, sebagaimana dikutip dari berbagai sumber.

1945 – Pidato Pertama Bung Karno Melalui Radio Setelah Kemerdekaan

Pada 23 Agustus 1945 tercatat sebagai pidato pertama Presiden Soekarno setelah kemerdekaan diproklamirkan. Pidato ini disiarkan ke berbagai wilayah Tanah Air melalui radio.

Dalam pidatonya, Bung Karno berpesan kepada rakyat untuk tetap tenang dan tenteram. Lalu ia meminta rakyat memegang teguh disiplin dan bersiap berjuang demi kemerdekaan Indonesia.

1949 – Konferensi Meja Bundar digelar di Den Haag Belanda

Konferensi Meja Bundar adalah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg) yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di kepulauan Indonesia.

Sebelum konferensi ini, berlangsung tiga pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati (1947), Perjanjian Renville (1948), dan Perjanjian Roem-Royen (1949).

Konferensi Meja Bundar berakhir dengan kesediaan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat.