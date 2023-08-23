Kisah Mpu Bharada, Penasihat Raja Airlangga yang Sakti Mandraguna

JAKARTA - Raja Kahuripan Airlangga tercatat memiliki seorang penasihat kerajaan yang sakti mandraguna. Penasihat itu bernama Mpu Bharada.

Sosok Mpu Bharada ini dikisahkan memiliki kesaktian yang cukup tinggi sehingga ia diutus Airlangga untuk menghadapi seorang wanita pengguna ilmu hitam.

Kisah ini tercantum dalam Serat Calon Arang, yang merupakan cerita rakyat Jawa dan Bali dari abad ke-12. Tidak diketahui secara pasti siapa yang mengarang cerita ini. Tetapi salinan teks latin yang sangat penting berada di Belanda, yaitu di Bijdragen Koninklijke Institut.

Dikutip dari "Babad Tanah Jawi", dari Soedjipto Abimanyu, dikisahkan ada seorang janda pengguna ilmu hitam, Calon Arang, yang sering merusak hasil panen para petani dan menyebabkan datangnya penyakit. Hal ini membuat keresahan di mata masyarakat umum kala itu.

Calon Arang ini mempunyai seorang putri bernama Ratna Manggali, yang meskipun cantik, tidak mendapatkan seorang suami karena orang-orang takut pada ibunya. Karena kesulitan yang dihadapi oleh putrinya Calon Arang marah, dan ia pun berniat membalas dendam dengan menculik seorang gadis muda.

Gadis tersebut ia bawa ke sebuah kuil untuk dikorbankan kepada Dewi Durga. Hari berikutnya banjir besar melanda desa tersebut, dan banyak orang meninggal dunia. Penyakit pun bermunculan, Raja Airlangga yang mengetahui hal tersebut meminta bantuan penasehatnya Mpu Bharada, untuk mengatasi masalah ini.