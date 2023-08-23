Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral! VCS Diduga Dosen Sekaligus Bacaleg Bikin Heboh Warga Pasaman

Ari Yohanas , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |01:24 WIB
Viral! VCS Diduga Dosen Sekaligus Bacaleg Bikin Heboh Warga Pasaman
VCS dosen sekaligus Bacaleg jadi viral di Pasaman (Foto : Tangkapan Layar)
A
A
A
 

PASAMAN - Warga Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat (Sumbar) dihebohkan dengan beredarnya vedeo call sex (VCS) yang jadi viral di media sosial. Diduga, pria yang ada di VCS tersebut diduga merupakan Bacaleg DPRD Sumbar dari salah satu partai yang cukup besar di Pasaman.

Informasi yang dihimpun, pria tersebut juga merupakan dosen di salah satu perguruan tinggi ternama di Pasaman.

Sebanyak dua video hasil rekaman VCS tersebut belum diketahui siapa yang merekam dan menyebarkannya.

Di mana dalam video pertama berdurasi satu menit dua detik, terlihat si pria memperlihatkan alat vitalnya di kamar mandi yang belum di ketahui lokasinya.

Pada video kedua dengan durasi 14 detik, memperlihatkan pria yang sama diduga berinisial E, asyik melambaikan tangan dengan seorang wanita dalam percakapan vedio call.

Selain aktif di salah satu partai politik, pria tersebut diduga juga merupakan seorang dosen di salah satu perguruan tinggi ternama di Pasaman.

Sampai saat ini, belum didapat konfirmasi resmi dari petinggi maupun pengurus partai politik tempat pelaku bernaung.

