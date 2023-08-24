Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Wali Songo, Ada yang Berpengaruh di Majapahit hingga Cucu Prabu Siliwangi

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |07:01 WIB
Kisah Wali Songo, Ada yang Berpengaruh di Majapahit hingga Cucu Prabu Siliwangi
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

DALAM Babad Tanah diceritakan tentang sembilan nama yang dikenal sebagai anggota Wali Songo, yaitu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Drajat, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati.

Di samping wali-wali tersebut, masih banyak ulama yang dakwahnya satu koordinasi dengan Sunan Ampel yang bertugas sebagai seorang mufti tanah Jawi. Hanya saja, sembilan tokoh Wali Songo yang dikenal selama ini memang memiliki peran dan karya menonjol dalam dakwah maupun dalam proses ketatanegaraan Demak.

Meskipun disebut sebagai Wali Songo (Sembilan Wali), tetapi ada bukti bahwa anggota dari kesembilan wali hidup pada waktu yang berbeda tidak dalam waktu yang sama. Setiap anggota Wali Songo saling dikaitkan dengan gelar Sunan dalam bahasa Jawa, konteks ini berarti "terhormat".

Sunan Gresik (Syekh Maulana Malik Ibrahim). Syekh Maulana Malik Ibrahim berasal dari Samarkand, Asia Tengah, dia adalah seorang ahli tata negara yang ulung. Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke pulau Jawa pada tahun 1404 M. Jauh sebelum beliau datang, Islam sudah ada walaupun sedikit, ini dibuktikan dengan adanya makam Fatimah binti Maimun yang nisannya bertuliskan tahun 1082.

Di kalangan rakyat jelata Sunan Gresik atau sering dipanggil Kakek Bantal sangat terkenal terutama di kalangan kasta rendah yang selalu ditindas oleh kasta yang lebih tinggi. Sunan Gresik menjelaskan bahwa dalam Islam kedudukan semua orang adalah sama sederajat hanya orang yang beriman dan bertaqwa tinggi kedudukannya di sisi Allah.

Dia mendirikan pesantren yang merupakan perguruan islam, tempat mendidik dan menggenbleng para santri sebagai calon mubaligh.

Lalu Sunan Ampel (Raden Rahmat), adalah putra Syekh Maulana Malik Ibrahim dari istrinya bernama Dewi Candrawulan. Beliau memulai aktivitasnya dengan mendirikan pesantren di Ampel Denta, dekat dengan Surabaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/337/3034213/kisah-suud-rusli-eks-prajurit-elite-terpidana-mati-yang-dua-kali-kabur-dari-penjara-militer-5MprALxjzZ.jpg
Kisah Suud Rusli Eks Prajurit Elite Terpidana Mati yang Dua Kali Kabur dari Penjara Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/337/3019977/kisah-legenda-gunung-tidar-yang-dianggap-pakunya-tanah-jawa-KJbhSLy3fW.jpeg
Kisah Legenda Gunung Tidar yang Dianggap Pakunya Tanah Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/337/3015627/lb-moerdani-jenderal-tni-yang-berani-memata-matai-m-jusuf-demi-soeharto-O0QivQEjIs.jpg
LB Moerdani Jenderal TNI yang Berani Memata-matai M Jusuf demi Soeharto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/340/3011992/kisah-perjuangan-bocah-kakak-beradik-pengidap-penyakit-tulang-kaca-perlahan-kini-bisa-berjalan-GHQ6Buxh8x.jpg
Kisah Perjuangan Bocah Kakak Beradik Pengidap Penyakit Tulang Kaca, Perlahan Kini Bisa Berjalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/337/2991720/kisah-kesaktian-kiai-abbas-cirebon-konon-bisa-terbang-dan-jatuhkan-pesawat-belanda-CM4zLoNBD8.jpg
Kisah Kesaktian Kiai Abbas Cirebon, Konon Bisa Terbang dan Jatuhkan Pesawat Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/337/2991257/kisah-karomah-sunan-gunung-jati-ayam-di-panggangan-hidup-lagi-PO397YqlCc.jpeg
Kisah Karomah Sunan Gunung Jati, Ayam di Panggangan Hidup Lagi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement