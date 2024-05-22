Kisah Perjuangan Bocah Kakak Beradik Pengidap Penyakit Tulang Kaca, Perlahan Kini Bisa Berjalan

PEKANBARU - Dua bocah pengidap penyakit tulang kaca, Rehan (13) dan Fajri (9) tersenyum ceria dijenguk Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal ke rumah mereka yang sederhana di Jalan Sidomulyo, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Rabu (22/5/2024).

Bagi keduanya, Kapolda Riau M Iqbal bukanlah sosok yang asing. Satu setengah tahun lalu, Kapolda Riau mengunjungi Rehan dan Fajar yang saat itu tidak bisa mengerakkan kakinya sama sekali akibat penyakit kelainan genetik Osteogenesis Imperfecta atau tulang kaca. Kapolda Riau langsung membawa kakak beradik itu ke rumah sakit.

Kini setelah 1,5 tahun dan mendapat penanganandari Polda Riau, kondisi keduanya berangsur membaik. Keduanya sudah bisa berdiri dan bahkan mulai belajar berjalan walau harus dipegangi orangtuanya.

"Masih kenal bapak?" tanya Kapolda Riau kepada kedua bocah itu.

"Masih Pak. Pak Kapolda Iqbal," jawab Rehan dan Fahri berbarengan.

Keduanyapun langsung mencium pipi Kapolda Riau yang duduk di antara mereka. Kapolda Riau menanyai kondisi keduanya dan mendapati keduanya kini lebih baik. Untuk menyakinkan mantan Kadiv Humas Polri, Rehan yang saat itu kondisi duduk langsung berdiri tegas. Melihat perkembangan kedua bocah itu, Kapolda Riau mengucapkan syukur.

"Alhamdulillah, kondisi Rehan dan Fajri mulai membaik. Kita selalu memantau kesehatan keduanya. Kita berikan pengobatan di rumah sakit terbaik selama 1 tahun setengah ini. Kita akan terus obati keduanya sampai keduanya seperti anak-anak lainnya yang bisa bermain ke sana-sini. Sebagai anggota Polri kita berkewajiban untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan," tegas jendral bintang dua ini.

Keduanya semakin semringah saat Kapolda Riau membawakan hadiah berupa baju seragam sekolah, seperti sepatu, baju, topi dan lainnya. Kapolda Riau juga memberikan pihak keluarga dana untuk kebutuhan sekolah dan kebutuhan sehari-hari.

"Saya sekarang sudah kelas V adik kelas I. Saya sekarang sudah semangat sekolah. Saya sekolah pakai kursi roda yang sebelumnya sudah diberikan Pak Kapolda. Saya sudah berdiri, saya senang," kata Rehan.