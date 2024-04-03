Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Kesaktian Kiai Abbas Cirebon, Konon Bisa Terbang dan Jatuhkan Pesawat Belanda

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |04:04 WIB
Kisah Kesaktian Kiai Abbas Cirebon, Konon Bisa Terbang dan Jatuhkan Pesawat Belanda
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

SURABAYA - Selain KH Hasyim Asy'ari dan KH Wahab Chasbullah yang tersohor sebagai inisiator Resolusi Jihad, sebenarnya ada dua kiai yang memiliki andil besar dalam pertempuran 10 November 1945. Kedua kiai itu adalah Kiai Abbas dari Cirebon dan Kiai Muhaimina dari Temanggung, Jawa Tengah.

"Sebelum orang-orang berangkat perang ke Surabaya. Kiai Hasyim memberikan komando agar warga tidak berangkat dulu ke Surabaya menunggu Kiai Abbas datang. Saat di Jombang, mbah Hasyim berkata kepada masyarakat yang akan perang, jangan berangkat dulu kita tunggu teman saya dari Cirebon. sesaat kemudian Kiai Abbas muncul berada dalam barisan dan pasukan langsung berangkat," kata cucu KH Wahab Chasbullah, Abdul Latif Malik.

Ia menjelaskan, Kiai Abbas berasal dari Pondok Pesantren Buntet, Cirebon. Kiai ini merupakan sahabat dari KH Hasyim Asy'ari. Kiai Abbas ini, lanjut Gus Latif, dijuluki sebagai angkatan udara NU.

Berdasarkan keterangan yang diterimanya, kata Gus Latif, Kiai Abbas ini adalah kiai yang sakti mandraguna. Kiai ini konon bisa terbang dan banyak menjatuhkan pesawat-pesawat milik Belanda dan sekutu sewaktu menggempur kota Surabaya.

"Saya sempat tidak percaya dengan cerita itu,” ujar Gus latif.

Namun, dari pengakuan rekannya, Dekan Fakultas MIPA ITS Surabaya, Agus Zainul yang pernah ke Jepang, pernah bertemu dengan orang Jepang yang pernah ditugaskan di Surabaya pada waktu itu.

Orang Jepang itu mengaku melihat bahwa pasukan Indonesia saat perang itu aneh-aneh. “Mungkin termasuk Kiai Abbas ini yang bisa terbang. Kiai Abbas juga melempari pesawat saat perang itu," tambahnya.

Selain Kiai Abbas ada juga Kiai Muhaiminah. Jika Kiai Abbas dijuluki Divisi Angkatan Udara, Kiai Muhaiminah ini dijuluki Divisi Infanteri NU.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/337/3034213/kisah-suud-rusli-eks-prajurit-elite-terpidana-mati-yang-dua-kali-kabur-dari-penjara-militer-5MprALxjzZ.jpg
Kisah Suud Rusli Eks Prajurit Elite Terpidana Mati yang Dua Kali Kabur dari Penjara Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/337/3019977/kisah-legenda-gunung-tidar-yang-dianggap-pakunya-tanah-jawa-KJbhSLy3fW.jpeg
Kisah Legenda Gunung Tidar yang Dianggap Pakunya Tanah Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/337/3015627/lb-moerdani-jenderal-tni-yang-berani-memata-matai-m-jusuf-demi-soeharto-O0QivQEjIs.jpg
LB Moerdani Jenderal TNI yang Berani Memata-matai M Jusuf demi Soeharto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/340/3011992/kisah-perjuangan-bocah-kakak-beradik-pengidap-penyakit-tulang-kaca-perlahan-kini-bisa-berjalan-GHQ6Buxh8x.jpg
Kisah Perjuangan Bocah Kakak Beradik Pengidap Penyakit Tulang Kaca, Perlahan Kini Bisa Berjalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/337/2991257/kisah-karomah-sunan-gunung-jati-ayam-di-panggangan-hidup-lagi-PO397YqlCc.jpeg
Kisah Karomah Sunan Gunung Jati, Ayam di Panggangan Hidup Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/337/2990783/perlawanan-mertua-pangeran-diponegoro-ke-belanda-rakyat-semua-golongan-dikerahkan-GqIyrL3xAg.jpeg
Perlawanan Mertua Pangeran Diponegoro ke Belanda, Rakyat Semua Golongan Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement