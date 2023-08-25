Hary Tanoe Bakar Semangat Kader dan Bacaleg Perindo di NTT

KUPANG - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) hari ini mengumpulkan semua kader partai baik itu pengurus maupun bakal calon anggota legeslatif dari Partai Perindo di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangka memanaskan mesin partai.

Kunjungan HT ini dalam rangka melakukan konsiliasi dengan pengurus DPW, DPD, Bacaleg DPR RI, Bacaleg DPR Provinsi dan Bacaleg DPR Kabupaten/Kota Partai Perindo di NTT.

Pada kegiatan konsolidasi ini HT memberikan arahan untuk memenangkan partai perindo di wilayah NTT.

"Untuk mencapai Indonesia sejahtera maka perlu kerja kolaborasi memenangkan Partai Perindo di NTT agar dapat mewujudkan visi misi partai," katanya.

Kegiatan konsolidasi ini dihadiri oleh ratusan masa simpatisan dan kader partai yang ingin mendengar langsung arahan dari Ketua Umum DPP Partai Perindo.

(Khafid Mardiyansyah)