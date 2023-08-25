Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hary Tanoe Bakar Semangat Kader dan Bacaleg Perindo di NTT

Eman Suni , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |19:34 WIB
Hary Tanoe Bakar Semangat Kader dan Bacaleg Perindo di NTT
Hary Tanoesoedibjo saat memberikan arahan di NTT (Foto: iNews/Eman)
A
A
A

KUPANG - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) hari ini mengumpulkan semua kader partai baik itu pengurus maupun bakal calon anggota legeslatif dari Partai Perindo di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangka memanaskan mesin partai.

Kunjungan HT ini dalam rangka melakukan konsiliasi dengan pengurus DPW, DPD, Bacaleg DPR RI, Bacaleg DPR Provinsi dan Bacaleg DPR Kabupaten/Kota Partai Perindo di NTT.

Pada kegiatan konsolidasi ini HT memberikan arahan untuk memenangkan partai perindo di wilayah NTT.

"Untuk mencapai Indonesia sejahtera maka perlu kerja kolaborasi memenangkan Partai Perindo di NTT agar dapat mewujudkan visi misi partai," katanya.

Kegiatan konsolidasi ini dihadiri oleh ratusan masa simpatisan dan kader partai yang ingin mendengar langsung arahan dari Ketua Umum DPP Partai Perindo.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627//angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188449//ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo_di_lokasi_pengungsian_banjir_tapanuli_utara-bLuT_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana, Perindo Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188425//kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-izrA_large.jpg
Bonus Fantastis! Hary Tanoesoedibjo Siap Berikan Rp200 Juta untuk Atlet Biliar yang Raih Emas di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188411//kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-kmu2_large.jpg
Ketum POBSI Hary Tanoesoedibjo Resmi Lepas Kontingen Biliar ke SEA Games 2025: Optimistis, Raih 3 Medali Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188150//perindo-wMjE_large.jpg
Perindo Peringati Hari Disabilitas, Ajak Workshop Karyawan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188109//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-q6k7_large.jpeg
Perindo Ajak Publik Belajar Empati di Hari Disabilitas Internasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement