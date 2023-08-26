Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Kecelakaan Maut di Jambi, Pelajar Tewas Tertabrak Truk

Azhari Sultan , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |00:02 WIB
Kecelakaan maut tewaskan seorang pelajar di Jambi.
Kecelakaan maut tewaskan seorang pelajar di Jambi. (Foto: Ilustrasi/Dok Okezone)
A
A
A

JAMBI - Seorang pelajar meregang nyawa usai mengalami kecelakaan di Jalan Lingkar Timur II, di depan Warung Kopi Melly, Payo Selincah, Jambi Timur, Kota Jambi.

Korban tewas setelah sepeda motor yang dikendarainya hilang kendali dan terpental hingga menabrak truk.

"Kejadiannya Jumat siang tadi. Korban bernama Risky berusia 18 tahun dan tercatat sebagai pelajar di Kota Jambi," ungkap Kasat Lantas Polresta Jambi Kompol Aulia Rahman, Jumat (25/8/2023).

Dia menambahkan, korban merupakan warga Perum Mawar Putih, RT 29, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muarojambi, Jambi.

Sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, ujarnya, sepeda motor Honda Beat BH 4393 ZI yang dikendarai korban dan mobil truk Hino BA 9218 QO yang dikendarai Hendri (33) datang dari arah yang sama, yaitu dari arah Simpang Sijenjang hendak menuju ke arah Simpang Marene.

Sesampainya di depan warung Kopi Melly, sepeda motor yang dikendarai korban hendak mendahului kendaraan yang berada di depannya dari sebelah kanan. Namun, motornya mendadak hilang kendali.

"Selanjutnya, korban terpental ke sebelah kiri dan bertabrakan dengan mobil truk yang dikendarai Hendri sehingga terjadi kecelakaan lalulintas," tuturnya.

Telusuri berita news lainnya
