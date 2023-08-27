Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Ini Pesan Indra Sjafri Jelang HUT ke-277 Pos Indonesia

Imam Rachmawan , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |08:16 WIB
Ini Pesan Indra Sjafri Jelang HUT ke-277 Pos Indonesia
Pelatih Timnas Indonesia U-22 Indra Sjafri memberikan apresiasi atas perkembangan Pos Indonesia yang semakin membaik. (Foto: dok. Pos Indonesia)
JAKARTA - Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-277 Pos Indonesia, pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-22 Indra Sjafri memberikan apresiasi atas perkembangan Pos Indonesia yang semakin baik. Diketahui, Pos Indonesia berusia 277 tahun pada 26 Agustus 2023.

Eksis selama ratusan tahun, Pos Indonesia terbukti mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dengan mengedepankan inovasi dan transformasi.

“Perkembangan Pos Indonesia dari tahun ke tahun, apalagi saat ini sudah berusia 277 tahun, tentu ada dinamika naik turun suatu perusahaan. Saya lihat sekarang Pos Indonesia dengan dinamika dan transformasi bisnis yang dilakukan, saya melihat Pos Indonesia punya prospek berkontribusi untuk pembangunan bangsa,” kata Indra Sjafri.

Pelatih kelahiran 2 Februari 1963 ini cukup mengetahui perkembangan Pos Indonesia karena puluhan tahun lalu ia pernah berkarier di Pos Indonesia.

“Awal saya bekerja di Pos Indonesia berkat saya menjadi pemain sepak bola di SP Padang. Tahun 80an itu belum ada kontrak profesional seperti zaman sekarang. Waktu itu wali kota Padang memberikan kesempatan saya mengikuti tes. Alhamdulillah, saya lolos. Itu di tahun 1985, saya kemudian mulai bekerja menyortir surat. Saat itu Pos Indonesia masih dominan di keuangan, pengiriman surat, dan logistik,” ucap Indra Sjafri.

Bekerja di Pos Indonesia sejak 1985, Indra Sjafri terpaksa hengkang pada 2007 karena panggilan hati kembali ke dunia sepak bola.

