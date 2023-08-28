Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

DPR Harap Kroasia Jadi Pintu Masuk Ekspor CPO Indonesia ke Eropa

Karina Asta Widara , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |18:00 WIB
DPR Harap Kroasia Jadi Pintu Masuk Ekspor CPO Indonesia ke Eropa
Foto: dok DPR RI
A
A
A

Jakarta- Bagi Indonesia, Republik Kroasia merupakan mitra kerja sama yang strategis di kawasan Balkan. Indonesia dan Kroasia telah memulai hubungan diplomatik di tahun 1992, dan September mendatang akan menandai 31 tahun hubungan baik antara kedua negara salah satunya melalui kerjasama antar Parlemen kedua negara.

Dengan meningkatnya kunjungan dan dialog yang dijalankan antar kedua Parlemen menandakan turut meningkatnya kesepahaman terkait isu-isu strategis seperti politik, pertahanan dan ekonomi.

Di sektor ekonomi, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus saat diwawancarai Parlementaria usai menerima kunjungan kehormatan delegasi Parlemen Kroasia (Sabor) di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2023) mengharapkan Kroasia dapat menjadi jalan masuk bagi ekspor kelapa sawit (CPO) Indonesia melalui pelabuhan laut di Kroasia ke kawasan Eropa bagian tengah dan timur.

“Tentunya ini (kunjungan Parlemen Kroasia) sangat bagus ya, apa yang kita harapkan. Mereka memang negara relatif kecil di Eropa tetapi mereka mempunyai pelabuhan laut yang bagus dan ada 3 pelabuhan modern disana. apa artinya buat Indonesia? Kita tahu kan kita masih bermasalah dengan CPO kita untuk masuk ke Uni Eropa. Nah diharapkan dengan pintu masuk pelabuhan pelabuhan-modern di Kroasia nah diharapkan ini jadi pintu masuk CPO),” ujar Lodewijk.

Menurutnya, sebenarnya tidak ada alasan bagi Uni Eropa melaranga, karena Indonesia sudah mendapatkan pengakuan dari Uni Eropa sebagai bagian dari clean energy. "Nah peluang itu sangat besar. Tentunya bicara hubungan bilateral tentunya harus menguntungkan. Tentunya kita lihat apa sih yang bisa masuk kesana dan apa yang katakan Eropa dari Kroasia bisa masuk ke Indonesia,” tuturnya..

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/391/3189461//soundrenaline_palembang_the_lantis-hZT8_large.jpg
Soundrenaline Sana Sini Palembang 2025 Gaet Lebih dari 3.300 Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189312//wagubsu_surya-8gPM_large.jpeg
Pemprov Sumut Hadirkan Fast Track Young Preneur 2025, Dukung 1.700 Pelaku UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189265//birthday_sale-N5MV_large.jpeg
Puncak 12.12 Birthday Sale, Perayaan 10 Tahun Shopee Banjir Promo Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189235//promo_aplikasi_shopeepay_1212-weFQ_large.jpg
Catat Sekarang! 4 Promo ShopeePay Wajib Diserbu di Tanggal Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189174//hapus_akun_indodana_finance-BZqI_large.jpeg
Langkah-langkah Menghapus Akun Indodana Finance dengan Mudah dan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189146//olx_iklan_baris_digital_yang_miliki_iklan_lowongan_pekerjaan-tlA2_large.jpeg
Mencari Lowongan Kerja di Jakarta, OLX Jadi Alternatif yang Semakin Dilirik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement