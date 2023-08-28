Peristiwa 28 Agustus: Meninggalnya Ketum Gerindra Pertama

JAKARTA - Beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi baik dalam maupun luar negeri pada tanggal 28 Agustus tiap tahunnya. Di antaranya adalah, pelantikan Recep Tayyip Erdogan sebagai Presiden Turki hingga meninggalnya Ketua Umum Partai Gerindra pertama Suhardi.

Untuk mengingat ataupun menambah wawasan sejarah, Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 28 Agustus dari Wikipedia, antara lain:

BACA JUGA:

1. Recep Tayyip Erdogan dilantik sebagai Presiden Turki

Erdogan adalah seorang politikus Turki yang menjabat sebagai Presiden Turki sejak 2014. Sebelumnya, ia menjabat Perdana MenteriTurki sejak 14 Maret 2003 sampai 28 Agustus2014.

Ia juga seorang pimpinan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP, atau Partai Keadilan dan Pembangunan). Pada tahun 2010, Erdoğan terpilih sebagai muslim 2 paling berpengaruh di dunia.

BACA JUGA:

2. Kelahiran Pemain Bola Ismed Sofyan

Ismed Sofyan lahir di Manyak Payed, Aceh Tamiang, 28 Agustus 1979, adalah pemain Persija dan tim nasional Indonesia. Posisi utamanya adalah bek kanan walaupun ia mampu juga bermain sebagai bek sayap kiri, pengatur serangan (playmaker), gelandang bertahan atau penyerang.

Ismed Sofyan dianggap mempunyai kelebihan pada tendangan bebasnya yang terukur serta umpan silangnya yang akurat. Ia dijuluki Sergio Ramos Indonesia.