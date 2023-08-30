Humor Gus Dur: Nama Orang Madura dan Madrasah

GUS DUR lekat dengan cerita-cerita humor nan cerdas semasa hidupnya. Salah satunya cerita lucu tentang pemberian nama. Cerita ini diceritakan Gus Humam PP Al-Kahfi Sumolangu, yang didengarnya dari Bu Nyai Hj. Lily Wahid, sebagaimana dikutip dari Laduni.

Seorang bapak bersama anaknya sowan menghadap Gus Dur. Orang itu pun ditanya oleh Gus Dur. "Nama Bapak siapa?"

"Mad Ruslan, Gus," jawab si tamu.

"Orang Madura itu biasanya dalam mengucapkan kalimat Arab merasa berat/kesulitan. Nanti nama Bapak dirubah menjadi Muhammad Ruslan ya," saran Gus Dur.

“Karena Mad itu aslinya Muhammad!" kata Gus Dur menambahkan.

"Baik, Gus," jawab Ruslan.

Gus Dur kembali bertanya, "Kalau nama anak Bapak?"

"Mad Yunus, Gus,” jawab Ruslan lagi.