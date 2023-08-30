Sejumlah Anak Jalanan di Solo Terjangkit HIV dan Sifilis

SOLO – Sejumlah anak jalanan di Kota Solo terdeteksi terkena penyakit HIV dan sifilis. Mereka tertular di antaranya karena gonta ganti pasangan dan hubungan sesama jenis.

Mereka terdeteksi terkena HIV atau penyakit kelamin setelah Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI) bersama Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo melaksanakan skrining IMS untuk anak jalanan pada 25-26 Juli 2023 di L-PASKA Kelurahan Kadipiro, Banjarsari.

Ketua Tim Riset Group Dermatologi dan Venereologi, Dr Prasetyadi Mawardi, dr Sp.KK(K) mengatakan, infeksi menular seksual (IMS) sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang.

BACA JUGA: KPAP DKI Catat Hampir 80 Orang di Jakarta Terjangkit HIV

“Anak jalanan menjadi salah satu individu yang berisiko tinggi terkena akibat hubungan seks bebas dan minimnya pengetahuan mengenai risiko IMS,” kata Prasetyadi Mawardi, Selasa (29/8/2023).

Skrining tes infeksi menular seksual ini dilakukan melalui usap tubuh dan pemeriksaan darah. Skrining tes IMS ini telah diikuti oleh 30 peserta yang terdiri atas 19 peserta laki-laki dan 11 peserta perempuan.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, sebanyak 1 peserta positif HIV (laki-laki) dan 4 peserta positif Sifilis (1 perempuan, 3 laki-laki). Mereka terkena karena gonta ganti pasangan.

“Dan yang positif HIV juga melakukan hubungan sesama jenis, lelaki suka sama lelaki,” ucap Prasetyadi Mawardi yang juga menjabat Kepala Sub Departemen Poli Infeksi Menular Seksual RSUD Dr Moewardi Solo.