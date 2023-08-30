Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Kedapatan Bawa Busur dan Badik, Tiga Pelajar Ditangkap Polisi

Abdullah Nicolha , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |03:01 WIB
Kedapatan Bawa Busur dan Badik, Tiga Pelajar Ditangkap Polisi
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

MAKASSAR – Tiga orang pelajar dari Kabupaten Gowa tidak berkutik saat kedapatan hendak tawuran di Makassar, Selasa (29/8/2023). Dari tangan mereka ditemukan senjata tajam jenis busur lengkap pelontarnya dan badik.

Para pelajar ini ditangkap saat Tim Perintis Presisi Dit Samapta Polda Sulsel menggelar patroli rutin di sejumlah objek vital di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Mereka pun langsung digelandang ke mako patmor untuk dilakukan pembinaan dan pemanggilan pihak sekolah dan orang tua.

Katim 1 Perintis Presisi Dit Samapta Polda Sulsel, AKP Asfada menyebutkan, ketiga pelajar itu diduga akan melakukan penyerangan di salah satu sekolah, namun tengah menunggu rekannya dari salah satu sekolah swasta di Makassar.

Dari pemeriksaan lanjutan, diketahui ketiganya membawa sajam lebih dulu telah melakukan kesepakatan dengan rekannya yang bersekolah di salah satu sekolah swasta yang ada di Kota Makassar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
makassar Aksi Tawuran Tawuran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement