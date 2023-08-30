Kedapatan Bawa Busur dan Badik, Tiga Pelajar Ditangkap Polisi

MAKASSAR – Tiga orang pelajar dari Kabupaten Gowa tidak berkutik saat kedapatan hendak tawuran di Makassar, Selasa (29/8/2023). Dari tangan mereka ditemukan senjata tajam jenis busur lengkap pelontarnya dan badik.

Para pelajar ini ditangkap saat Tim Perintis Presisi Dit Samapta Polda Sulsel menggelar patroli rutin di sejumlah objek vital di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

BACA JUGA: Polisi Ringkus Dua Pelajar Imbas Tawuran di Menteng Jakpus

Mereka pun langsung digelandang ke mako patmor untuk dilakukan pembinaan dan pemanggilan pihak sekolah dan orang tua.

Katim 1 Perintis Presisi Dit Samapta Polda Sulsel, AKP Asfada menyebutkan, ketiga pelajar itu diduga akan melakukan penyerangan di salah satu sekolah, namun tengah menunggu rekannya dari salah satu sekolah swasta di Makassar.

Dari pemeriksaan lanjutan, diketahui ketiganya membawa sajam lebih dulu telah melakukan kesepakatan dengan rekannya yang bersekolah di salah satu sekolah swasta yang ada di Kota Makassar.