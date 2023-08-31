Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

WNI di Gabon dalam Keadaan Aman Pasca Kudeta Militer yang Gulingkan Presiden Bongo

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |19:01 WIB
WNI di Gabon dalam Keadaan Aman Pasca Kudeta Militer yang Gulingkan Presiden Bongo
Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha. (Foto: Okezone)
JAKARTA – Warga negara Indonesia (WNI) di Gabon dalam keadaan aman pasca kudeta yang terjadi di negara Afrika Tengah itu, demikian disampaikan Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI), Kamis, (31/8/2023).

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu RI, Judha Nugraha mengatakan bahwa saat ini Kedutaan Besar RI (KBRI) di Abuja, Nigeria dan Konsul Kehormatan RI di Gabon terus memantau situasi di Ibu Kota Libreville pasca kudeta.

“KBRI Abuja dan Konsul Kehormatan RI di Gabon terus memonitor situasi di Gabon pasca kudeta militer. Situasi di Libreville tetap aman dan tertib,” kata Judha dalam keterangan kepada media, Kamis.

“Terdapat 708 WNI yang tinggal di Gabon. Mayoritas adalah pekerja migran yang bekerja di industri perkayuan yang tinggal jauh dari Libreville. Mereka dalam keadaan aman dan tenang.”

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/18/2884553/siapakah-jenderal-oligui-ngeuma-pimpinan-kudeta-gabon-yang-disamakan-dengan-nabi-musa-APSFtA8put.JPG
Siapakah Jenderal Oligui Ngeuma? Pimpinan Kudeta Gabon yang Disamakan dengan Nabi Musa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/18/2877408/usai-kudeta-ali-bongo-pemimpin-junta-militer-jenderal-brice-nguema-dilantik-sebagai-presiden-sementara-gabon-kCthSOHr7z.jpg
Usai Kudeta Ali Bongo, Pemimpin Junta Militer Jenderal Brice Nguema Dilantik Sebagai Presiden Sementara Gabon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/02/18/2875927/kudeta-gabon-panglima-militer-janji-kembalikan-demokrasi-tapi-tolak-beri-batas-waktu-pemilu-baru-1sLYunahjr.jpg
Kudeta Gabon, Panglima Militer Janji Kembalikan Demokrasi Tapi Tolak Beri Batas Waktu Pemilu Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/18/2874573/kudeta-gabon-uni-afrika-gelar-pertemuan-darurat-untuk-putuskan-langkah-selanjutnya-LSeGgCyA4A.jpg
Kudeta Gabon, Uni Afrika Gelar Pertemuan Darurat untuk Putuskan Langkah Selanjutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/18/2874373/kudeta-gabon-jenderal-brice-oligui-nguema-ditunjuk-jadi-presiden-transisi-VR9ZQmQ1kT.jpg
Kudeta Gabon, Jenderal Brice Oligui Nguema Ditunjuk Jadi Presiden Transisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/18/2874354/kronologi-penangkapan-presiden-gabon-ali-bongo-usai-kudeta-militer-F3lOOm8KAu.jpg
Kronologi Penangkapan Presiden Gabon Ali Bongo usai Kudeta Militer
