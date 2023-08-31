Mau ke Dufan? Atau ke Ancol? Nginepnya di Arcadia by Horison Mangga Dua Jakarta

JAKARTA - Arcadia by Horison Mangga Dua Jakarta merupakan hotel bintang 4 yang memiliki lokasi berdekatan dengan pusat perbelanjaan ITC Mangga Dua, Pasar Pagi dan Mall Mangga Dua serta bisa ditempuh dengan berjalan kaki.

Cocok untuk wisatawan lokal ataupun daerah yang berniat liburan sambil berbelanja berbagai kebutuhan fashion dan elektronik. Selain itu juga hotel ini dekat dengan berbagai tujuan wisata atau point of interest yang ada disekitar seperti wisata Kota Tua, Ancol, Pusat elektronik glodok china town, PRJ kemayoran, stasiun Jakarta Kota, dan lainnya.

Salah satu fasilitas yang ditawarkan untuk tamu yang menginap di Arcadia by Horison Mangga Dua Jakarta yaitu Santan Resto menyajikan aneka hidangan menu tradisional dan juga Asia serta western yang bisa dinikmati oleh tamu hotel seperti Nasi Goreng Horison, Tom Yam Seafood dan Spaghetti dengan harga yang terjangkau cocok untuk jamuan makan bersama keluarga.

Foto: dok Hotel Arcadia by Horison





“Kami selalu menyediakan berbagai promo menarik di setiap momen spesial, selain itu juga fasilitas yang ada dihotel akan menjadi daya tarik tersendiri selain area di sekitar hotel yang bisa menjadi alternatif hiburan bagi tamu yang menginap, karena letaknya yang strategis di pusat kota Jakarta,” ujar Flaviana Ratnasari selaku General Manager Hotel Arcadia by Horison Mangga Dua Jakarta.

Hotel Arcadia by Horison Mangga Dua Jakarta terletak di Jl. Pangeran Jayakarta No.73, Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dengan total 201 kamar yang terdiri dari 5 tipe kamar yaitu 165 kamar Superior, 28 kamar Deluxe, 2 kamar Executive Deluxe, 5 kamar Executive Suite dan 1 kamar Family Suite.

Foto: dok Hotel Arcadia by Horison





Untuk memberikan pengalaman yang lebih menarik bagi tamu yang menginap di Arcadia Hotel by Horison Mangga Dua Jakarta, tersedia Santan Restaurant, Sakeca Lounge, Jogging Track, Laundry Service dan fasilitas ruangan meeting untuk memfasilitasi berbagai pertemuan maupun acara-acara menarik lainnya.

(Agustina Wulandari )