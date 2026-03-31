Gubernur Kalteng bakal Rekrut Mahasiswa Jadi Stafsus, Fokus Kawal Program Strategis Daerah

Gubernur Kalteng umumkan rencana perekrutan mahasiswa sebagai staf khusus saat silaturahmi dan halal bihalal bersama BEM, OKP, dan HIMA se-Kota Palangka Raya. (Foto: dok Ist)

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) membuka peluang besar bagi kalangan mahasiswa untuk dapat terlibat langsung dalam pemerintahan.

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran telah mengumumkan rencana perekrutan 17 hingga 25 mahasiswa sebagai staf khusus (stafsus) untuk mengawasi kebijakan dan program strategis pembangunan daerah. Pengumuman ini disampaikan usai kegiatan silaturahmi dan halal bihalal bersama BEM, OKP, dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) se-Kota Palangka Raya di Istana Isen Mulang, Minggu (29/3/2026).

Nantinya, mahasiswa yang terpilih akan ditempatkan di bawah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida), khususnya pada bidang penelitian dan pengembangan (Litbang).

Agustiar menjelaskan, peran mahasiswa akan difokuskan untuk mengawal program unggulan pemerintah, seperti Kartu Huma Betang Sejahtera, serta berbagai kebijakan pembangunan lainnya.

Ia menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk meredam gerakan kritis mahasiswa, melainkan mengajak mereka berkontribusi secara langsung. “Saya malah bilang ayo demo, tapi yang penting membangun. Jangan sampai energi habis tanpa solusi,” ujar Agustiar.