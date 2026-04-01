Perjalanan KA Terganggu Imbas Longsor di Lintas Maswati–Sasaksaat, KAI Kebut Bersihkan Material

JAKARTA - KAI menargetkan pembersihan jalur terdampak longsor di petak jalan Maswati-Sasaksaat (MSI–SKT), Bandung Barat, Jawa Barat, dapat diselesaikan dalam waktu 5 jam. Longsor terjadi pada pukul 14.53 WIB, Rabu (1/4/2026).

"Penanganan kami lakukan secara cepat dengan melibatkan seluruh unsur terkait. Berdasarkan estimasi di lapangan, proses ini diproyeksikan dapat diselesaikan dalam waktu kurang lebih 5 jam sejak pukul 16.30 WIB," ujar Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba melalui keterangannya, Rabu (1/3/2026).

Menurutnya, penanganan di lokasi saat ini difokuskan pada percepatan pembersihan jalur dan evakuasi sarana terdampak agar operasional perjalanan kereta api dapat segera kembali normal. Material longsoran yang menutup jalur di Km 142+8/9 menyebabkan perjalanan KA 174 Ciremai serta sejumlah kereta api lainnya di lintas tersebut mengalami gangguan operasional.

"KAI melakukan pengaturan perjalanan sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran layanan," tuturnya.

Dia menerangkan, seiring penanganan yang berlangsung, KAI terus berkoordinasi lintas unit dan instansi terkait guna memastikan setiap tahapan berjalan aman dan terkendali. KAI menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.

"Keselamatan tetap menjadi prioritas utama kami. Seluruh proses penanganan dilakukan secara cepat serta terukur agar perjalanan kereta api dapat segera kembali normal," katanya.





(Erha Aprili Ramadhoni)

