HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Soerjadi Soerjadarma, Sosok KASAU Pertama Indonesia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |09:17 WIB
Mengenal Soerjadi Soerjadarma, Sosok KASAU Pertama Indonesia
Mengenal Soerjadi Soerjadarma (Foto:Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Mengenal Soerjadi Soerjadarma, sosok KASAU pertama Indonesia yang jarang orang tahu. Dia merupakan Panglima TNI pertama dari Angkatan Udara (AU) berdasarkan Penetapan Pemerintah No 6/SD tanggal 9 April 1946.

-Berikut Soerjadi Soerjadarma, sosok KASAU pertama Indonesia dilansir dari berbagai sumber:

Pria dengan nama panggilan Soerjadarma ini lahir di Banyuwangi, Jawa Timur pada 6 Desember 1912. Ia memiliki darah keraton dari buyutnya, Pangeran Jakaria atau Aryabrata dari Keraton Kanoman. Melansir situs resmi TNI AU, latar belakangnya yang berada di lingkungan terpelajar membuat Soejadarma tumbuh dalam lingkup pendidikan modern. Sejak kecil, ia sudah memiliki minat di dunia penerbangan dan bercita-cita menjadi penerbang.

Pada 1918, saat usianya 6 tahun, Soerjadarma memulai pendidikan di ELS (Europeesche Lagere School) yaitu sekolah dasar khusus untuk anak-anak bangsawan. Setelah lulus tahun 1926, ia melanjutkan pendidikan ke HBS (Hogere Burgere School) di Bandung. Namun, ia tidak sempat menamatkannya karena pindah ke Jakarta. Di Jakarta, Soerjadarma bersekolah di KWS-III (Koning Willem School) hingga 1931.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita news lainnya
