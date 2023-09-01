Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kembangkan Varietas Unggul Baru Padi untuk Ketahanan Pangan, Pemkab Situbondo Raih Indonesia Awards 2023

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |19:23 WIB
Kembangkan Varietas Unggul Baru Padi untuk Ketahanan Pangan, Pemkab Situbondo Raih Indonesia Awards 2023
Bupati Situbondo Karna Susnandi. (Foto: iNews Media Group)
JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Situbondo meraih penghargaan Indonesia Award 2023 untuk kategori Outstanding Award for Integrated Initiative. Penghargaan tersebut diraih berkat inovasi salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Jawa Timur ini dalam menciptakan varietas unggul baru padi untuk mendukung ketahanan pangan.

Penghargaan diberikan langsung kepada Bupati Situbondo Karna Suswandi pada malam penganugerahan Indonesia Awards 2023 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kamis (31/8/2022).

Bupati Situbondo Karna Suswandi mengucapkan rasa syukurnya atas penghargaan yang diperoleh untuk Pemkab Situbondo.

“Alhamdulilah ini mendapatkan penghargaan kategori ketahanan pangan nasional melalui bibit unggul padi BK Situbondo, keunggulan dari bibit unggul ini adalah dari segi umurnya yakni 75-80 hari sehingga bisa ditanam empat kali dalam satu tahun,” ujarnya saat malam penganugerahan Indonesia Awards 2023, di Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Ia menambahkan, hasil produksinya pun sangat tinggi yakni berkisar 8,8 sampai 9 ton per hektar atau 35,2 ton dalam satu tahun dimana perbandingannya dari produksi padi biasa yakni rata-rata di 5 ton atau 15 ton dalam satu tahun.

“Padi yang dihasilkan pun memiliki ciri khas yakni pulen dan harum yang berbeda, bibit padi ini pun sudah mulai banyak dipesan ke daerah yakni seperti Lampung, Subang, Kuningan, Blitar serta beberapa daerah yang lain,” tuturnya.

Pihaknya berharap dengan adanya bibit unggul ini akan mampu mengatasi krisis pangan di Indonesia bahkan dunia seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur yang awalnya mulanya, kehadiran bibit BK Situbondo adalah program untuk meningkatkan kesejahteraan para petani, dari Situbondo untuk Indonesia.

Malam puncak IA juga dihadiri penyerahan penghargaan Indonesia Award 2023 dilaksanakan bersamaan dengan Peluncuran iNews Media Group di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kamis (31/8/2022). Turut hadir dalam acara tersebut Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Managing Director dan CFO iNews Media Group Rafael Utomo, Direktur Pemberitaan MNC Group Prabu Revolusi, Direktur Sales dan Marketing iNews Media Group Esmal Diansyah, Direktur Programming Production and Content Acquisition MNC Vision Networks Endang Mayawati serta Direktur Programming iNews Khoiril Alam.

      
