Kota Probolinggo Raih Penghargaan Indonesia Awards 2023 Berkat Optimalisasi Program Universal Health Coverage

Jakarta – Pemerintah Kota Probolinggo berhasil meraih Penghargaan Indonesia Awards (IA) 2023 dengan kategori Outstanding Awards for Integrated Initiative. Penghargaan ini berhasil diperoleh atas inisiasi pengoptimalan program kerja jangka panjang yang bertajuk Universal Health Coverage Pemkot Probolinggo. Ini merupakan wujud komitmen Kota Probolinggo dalam memberikan pelayanan prima dalam bidang kesehatan.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Wali Kota Probolinggo Habib Zainal Abidin pada malam acara penganugerahan Indonesia Award 2023 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta pada Kamis (31/8/2023).

Dalam kesempatan tersebut Habib Zainal Abidin menyatakan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut terlibat dalam kelancaran program tersebut. Sehingga program ini mengantarkannya menyabet penghargaan bergengsi.

“Apresiasi ini adalah bentuk komitmen pemerintah Kota Probolinggo, karena kami hadir dalam memenuhi hak dasar masyarakat di bidang kesehatan. Tentunya ke depan harus terus ditingkatkan sarana prasarana yang terbaik bagi warga kota Probolinggo pada khususnya,” tuturnya.

Wali Kota Habib Zainal Abidin menyatakan bahwa program pelayanan melalui BPJS Kesehatan tersebut telah ia canangkan sejak awal menjabat sebagai kepala daerah pada tahun 2019. Ia pun menambahkan bahwa selain menjamin warga Kota Probolinggo dengan BPJS dimana hal tersebut sudah sepenuhnya menjadi komitmennya. Selain itu juga pemerintah Kota Probolinggo dapat memaksimalkan seluruh sarana dan prasarana yang ada.