Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kota Probolinggo Raih Penghargaan Indonesia Awards 2023 Berkat Optimalisasi Program Universal Health Coverage

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |12:28 WIB
Kota Probolinggo Raih Penghargaan Indonesia Awards 2023 Berkat Optimalisasi Program Universal Health Coverage
Wali Kota Probolinggo Habib Zainal Abidin saat menerima penghargaan Indonesia Awards 2023 (Foto: Dok iNews Media Group)
A
A
A

Jakarta – Pemerintah Kota Probolinggo berhasil meraih Penghargaan Indonesia Awards (IA) 2023 dengan kategori Outstanding Awards for Integrated Initiative. Penghargaan ini berhasil diperoleh atas inisiasi pengoptimalan program kerja jangka panjang yang bertajuk Universal Health Coverage Pemkot Probolinggo. Ini merupakan wujud komitmen Kota Probolinggo dalam memberikan pelayanan prima dalam bidang kesehatan.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Wali Kota Probolinggo Habib Zainal Abidin pada malam acara penganugerahan Indonesia Award 2023 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta pada Kamis (31/8/2023).

Dalam kesempatan tersebut Habib Zainal Abidin menyatakan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut terlibat dalam kelancaran program tersebut. Sehingga program ini mengantarkannya menyabet penghargaan bergengsi.

“Apresiasi ini adalah bentuk komitmen pemerintah Kota Probolinggo, karena kami hadir dalam memenuhi hak dasar masyarakat di bidang kesehatan. Tentunya ke depan harus terus ditingkatkan sarana prasarana yang terbaik bagi warga kota Probolinggo pada khususnya,” tuturnya.

Wali Kota Habib Zainal Abidin menyatakan bahwa program pelayanan melalui BPJS Kesehatan tersebut telah ia canangkan sejak awal menjabat sebagai kepala daerah pada tahun 2019. Ia pun menambahkan bahwa selain menjamin warga Kota Probolinggo dengan BPJS dimana hal tersebut sudah sepenuhnya menjadi komitmennya. Selain itu juga pemerintah Kota Probolinggo dapat memaksimalkan seluruh sarana dan prasarana yang ada.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190251//cendol_pandan_corp_mengumumkan_peluncuran_cendol_keliling-7gwJ_large.jpeg
Cendol Pandan Corp Kenalkan Cendol Keliling Mulai Januari 2026, Ada Program Kemitraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/205/3190275//grup_musik_no_na_saat_tampil_di_spotify_wrapped_2025-JdAM_large.jpg
Spotify Wrapped 2025 Ungkap Artis hingga Podcast Favorit Pendengar Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190262//shopee_live_superstar_11_12_des_2025-VLTh_large.jpg
Artis dan Live Streamer Ini Pandu Shopee Live Superstar, Produk Terjual hingga 16 Kali Lipat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190235//simbolis_penyerahan_bantuan_oleh_vp_tjsl_pt_pelindo_terminal_petikemas-TSsl_large.jpeg
Pelindo Petikemas Terapkan Teknologi Terumbu Buatan APR, Dorong Wisata Karimunjawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190206//galon_guna_ulang_le_minerale-G7iA_large.jpg
Lakukan Investigasi Kembali, KKI Temukan Galon Lanjut Usia Masih Beredar di Jabodetabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190178//pajak_restoran_berubah_jadi_pbjt_makanan_dan_minuman-mlLu_large.jpg
Pajak Restoran Jadi PBJT Makanan dan Minuman, Bagaimana Aturannya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement