Kabupaten Lombok Tengah Raih Penghargaan Indonesia Awards 2023 Berkat Inisiasi Beasiswa non APBD Kuliah Kedokteran

Kepala Daerah serta Lembaga yang mendapat penghargaan Indonesia Awards 2023. (Foto: iNews Media Group)

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berhasil meraih Penghargaan Indonesia Awards (IA) 2023 kategori Excellent Awards for Strategic Initiative. Penghargaan ini berhasil diperoleh atas inisiasi Program Beasiswa non APBD Perkuliahan Kedokteran dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan serta tanggung jawab melalui alokasi kerja nyata pada sektor pendidikan.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri pada malam acara penganugerahan Indonesia Award 2023 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta pada Kamis (31/8/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Lalu Pathul Bahri menyatakan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang ikut terlibat dalam keberlangsungan program kerja tersebut. Sehingga programnya mendapatkan apresiasi dan mengantarkannya menyabet penghargaan IA 2023 yang bergengsi.

“Penghargaan ini kita raih berkat adanya program Beasiswa Perkuliahan non APBD, memang kita tengah menguliahkan 10 orang penerima beasiswa saat ini. Inisiatif program ini hadir karena memang untuk perkuliahan Jurusan Kedokteran ini belum dicover oleh Kartu Indonesia Pintar,” tuturnya.

Lalu Pathul Bahri menyatakan bahwa program beasiswa tersebut adalah program untuk memberikan akses menuju beasiswa Perguruan Tinggi. Khususnya yakni Jurusan Kedokteran kepada orang-orang kurang mampu yang ingin berkuliah dengan beberapa persyaratan, yakni seperti penghafal Alquran 30 juz. Program ini adalah yang pertama hadir di daerah Nusa Tenggara Barat (NTB).