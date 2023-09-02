Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Anak Tukang Sepatu Cibaduyut Jadi Jenderal TNI

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |05:25 WIB
Kisah Anak Tukang Sepatu Cibaduyut Jadi Jenderal TNI
Kisah anak tukang sepatu di Cibaduyut jadi jenderal TNI. (Dok Kostrad)
A
A
A

JAKARTA - Letnan Jenderal TNI (Purn) H Agus Rohman berasal dari keluarga sangat sederhana. Ia merupakan seorang anak dari pengrajin dan pedagang sepatu di Cibaduyut, Bandung, Jawa Barat.

Berkat kerja keras dan kemauan, mengantarkan Agus Rohman menjadi jenderal TNI AD.

Keyakinan, kerja keras, dedikasi akhirnya mengantarkan Agus Rohman menjadi jenderal bintang tiga yang dihormati.

Hal ini sebagaimana dikutip dari buku biografinya berjudul "Panglima dari Bandung Selatan, 88 Praktik Kepemimpinan Ala Mayjen TNI H Agus Rohman, S.I.P., M.I.P", Kamis (31/8/2023). Agus Rohman sudah diramalkan menjadi orang hebat ketika kelak dewasa.

Hal itu disampaikan seseorang laki-laki tua kepada ibunya, Siti Rohmah Latifah saat Agus Rohman bermain kucing-kucingan bersama anak-anak lainnya di halaman pada suatu sore.

"Anak itu bakal jadi ménak (orang terpandang)!" kata laki-laki tua itu sambil menunjuk kepada Agus kecil.

Saat itu, Siti Rohmah Latifah hanya menduga dalam hatinya. "Mungkin maksudnya menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Aamiin." Ketika itu, PNS adalah pekerjaan yang terhormat dan terpandang.

Siti Rohmah Latifah tidak menduga Agus kecil akan menjadi perwira tinggi (Pati), pemimpin penting di organisasi TNI AD. Sungguh itu tidak terbayang. Keluarganya bukanlah keluarga militer, hanya adik dan kakak Siti Rohmah Latifah saja yang menjadi prajurit.

Agus kecil juga tidak familiar dengan dunia militer sebagai mana anak-anak tentara. Namun, barangkali ada satu hobi yang berkaitan dengan dunia militer, seperti anak- anak kecil lainnya. Agus kecil gemar bermain permainan perang-perangan atau tembak-tembakan.

Bakat kepemimpinannya telah terlihat bahkan saat ia belum memimpin. Organisasi yang pertama kali ia pimpin adalah kelas. Di sekolah dasar, ia sudah terbiasa menjadi pemimpin.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/337/3062699/achmad_ghufron_sirodj_alias_lora_gopong_dan_irsyad_yusuf-A8yu_large.jpg
Profil Achmad Ghufron Sirodj, Sespri Ketum PBNU dan Adik Mensos Gus Ipul yang Tiba-Tiba Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037551/kisah-hidup-rohana-kudus-pelopor-jurnalis-perempuan-yang-perjuangkan-pendidikan-CrrWCbnfMg.png
Kisah Hidup Rohana Kudus, Pelopor Jurnalis Perempuan yang Perjuangkan Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035621/mengenal-salma-aulia-gadis-cantik-juara-karate-internasional-yang-berjuang-masuk-akpol-6ZUBylivSq.jpg
Mengenal Salma Aulia, Gadis Cantik Juara Karate Internasional yang Berjuang Masuk Akpol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/337/3017168/mengenal-prof-moestopo-jenderal-cerdas-yang-namanya-diabadikan-pada-kampus-bergengsi-di-jakarta-dpJ1Exxw3q.jpg
Mengenal Prof Moestopo, Jenderal Cerdas yang Namanya Diabadikan pada Kampus Bergengsi di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/18/2955202/profil-lai-ching-te-presiden-baru-taiwan-yang-bikin-marah-china-oOLMbh5xRL.jpg
Profil Lai Ching-te, Presiden Baru Taiwan yang Bikin Marah China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/18/2952727/profil-cyril-ramaphosa-presiden-afsel-yang-laporkan-israel-sebagai-penjahat-genosida-di-pbb-X8ehYXRGPs.jpg
Profil Cyril Ramaphosa, Presiden Afsel yang Laporkan Israel Sebagai Penjahat Genosida di PBB
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement