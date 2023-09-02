Kisah Anak Tukang Sepatu Cibaduyut Jadi Jenderal TNI

JAKARTA - Letnan Jenderal TNI (Purn) H Agus Rohman berasal dari keluarga sangat sederhana. Ia merupakan seorang anak dari pengrajin dan pedagang sepatu di Cibaduyut, Bandung, Jawa Barat.

Berkat kerja keras dan kemauan, mengantarkan Agus Rohman menjadi jenderal TNI AD.

Keyakinan, kerja keras, dedikasi akhirnya mengantarkan Agus Rohman menjadi jenderal bintang tiga yang dihormati.

Hal ini sebagaimana dikutip dari buku biografinya berjudul "Panglima dari Bandung Selatan, 88 Praktik Kepemimpinan Ala Mayjen TNI H Agus Rohman, S.I.P., M.I.P", Kamis (31/8/2023). Agus Rohman sudah diramalkan menjadi orang hebat ketika kelak dewasa.

Hal itu disampaikan seseorang laki-laki tua kepada ibunya, Siti Rohmah Latifah saat Agus Rohman bermain kucing-kucingan bersama anak-anak lainnya di halaman pada suatu sore.

"Anak itu bakal jadi ménak (orang terpandang)!" kata laki-laki tua itu sambil menunjuk kepada Agus kecil.

Saat itu, Siti Rohmah Latifah hanya menduga dalam hatinya. "Mungkin maksudnya menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Aamiin." Ketika itu, PNS adalah pekerjaan yang terhormat dan terpandang.

Siti Rohmah Latifah tidak menduga Agus kecil akan menjadi perwira tinggi (Pati), pemimpin penting di organisasi TNI AD. Sungguh itu tidak terbayang. Keluarganya bukanlah keluarga militer, hanya adik dan kakak Siti Rohmah Latifah saja yang menjadi prajurit.

Agus kecil juga tidak familiar dengan dunia militer sebagai mana anak-anak tentara. Namun, barangkali ada satu hobi yang berkaitan dengan dunia militer, seperti anak- anak kecil lainnya. Agus kecil gemar bermain permainan perang-perangan atau tembak-tembakan.

BACA JUGA: Sepak Terjang 2 Stafsus KSAD Jenderal Dudung yang Dimutasi

Bakat kepemimpinannya telah terlihat bahkan saat ia belum memimpin. Organisasi yang pertama kali ia pimpin adalah kelas. Di sekolah dasar, ia sudah terbiasa menjadi pemimpin.