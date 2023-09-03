Ridwan Kamil Pastikan Jabar Quick Respon Tak Dibubarkan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri acara talkshow dan launching buku Jabar Quick Respon di Aula Barat Gedung Sate (Foto: Ervand David)

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri acara Jabar Quick Respon (JQR) di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (3/9/2023). Dalam sambutannya, Ridwan Kamil memastikan jika organisasi kemanusiaan yang dibentuknya tidak akan dibubarkan oleh Pj Gubernur.

Hal tersebut dikarenakan organisasi JQR masih sangat membantu masyarakat untuk mengatasi masalah kemanusiaan di Jawa Barat. Selain itu, Ridwan Kamil juga menitipkan kepada Bey Triadi Machmudin sebagai Pj Gubernur Jawa Barat nanti untuk melanjutkan pembangunan di Jawa Barat.

Menurut Ridwan Kamil, tidak ada yang harus diubah dari sistem Pemprov Jawa Barat saat ini. Meski, Ridwan Kamil meminta Pj Gubernur untuk membuat gagasan baru untuk membuat Pemprov Jawa Barat lebih maju.

Ridwan Kamil juga menjelaskan, jika Provinsi Jawa Barat sendiri menjadi provinsi terbaik se-Indonesia dengan mendapatkan penghargaan sebanyak 555.

(Arief Setyadi )