Ketua TPID Kalteng Nuryakin Ungkap Inflasi Kalteng Terendah Regional Kalimantan

PALANGKA RAYA – Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik 1 September 2023, inflasi Kalteng selama Agustus 2023 dengan status paling rendah se-Kalimantan. Prov. Kalteng juga merupakan satu-satunya provinsi di Kalimantan yang angka inflasinya di bawah inflasi nasional.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Tim Pengendali Inflasi dan sinergitas dengan kabupaten kota dalam menekan dan mengendalikan inflasi di Kalimantan Tengah.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nuryakin selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Prov. Kalteng di ruang kerjanya, Senin (4/11/2023).

"Kita patut bersyukur, inflasi Kalteng paling rendah di regional Kalimantan, dan satu-satunya provinsi di Kalimantan yang angka inflasinya di bawah angka inflasi nasional,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menyebut bahwa inovasi dan gagasan Gubernur Kalimantan Tengah dalam pengendalian inflasi adalah salah satu kunci keberhasilan pengendalian inflasi di Kalimantan Tengah.