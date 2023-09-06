Mengulik Hubungan Persaudaraan Indonesia dan Palestina yang Sudah Ada dari Zaman Sunan Kudus

JAKARTA- Mengulik hubungan persaudaraan Indonesia dan Palestina yang sudah ada dari zaman Sunan Kudus. Mungkin, orang juga belum banyak yang tahu tentang sejarah ini.

Pada zaman kerajaan Demak ada seorang pendakwah sekaligus panglima perang bernama Syaikh Ja'far. Dia dikenal pula dengan nama Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus.

Sebelum dia hijrah ke Kita Tajug, sebelah utara Demak, Sunan Kudus ini membangun masjid pada 956 H. atau 1530 M. Lalu, masjid tersebut diberi nama Masjidil Aqsha. Bahkan dalam prasasti pendirian masjid bertuliskan: “Telah dibangun Masjidil Aqsha fil Quds”.

Sunan Kudus pun beralasan memberi nama tersebut karena meniru apa yang ada di Palestina, yaitu masjidil Aqsha di Kota Quds. Sehingga beliau mengubah nama kota Tajung menjadi Kota Kudus.

Masjidil Aqsha memiliki menara yang tinggi masih ada hingga kini di tengah Kota Kudus dan menjadi kebanggaan umat Muslim. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di manca negara.

Bukan hanya dari segi bangunan masjid, hubungan persaudaraan Indonesia dan Palestina pun terlihat dari pertama kali menyuarakan kemerdekaan Indonesia adalah Palestina.