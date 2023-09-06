Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 6 September: Jenderal AH Nasution Wafat, Pahlawan Nasional yang Lolos dari G30SPKI

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |05:09 WIB
Peristiwa 6 September: Jenderal AH Nasution Wafat, Pahlawan Nasional yang Lolos dari G30SPKI
Jenderal AH Nasution (Foto: Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA - Berbagai peristiwa bersejarah dan penting terjadi pada 6 September setiap tahunnya di dunia. Di antaranya, wafatnya Pahlawan Nasional Jenderal AH Nasution.

Okezone merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting pada 6 September:

1. Pemakaman Putri Diana

 

Putri Wales kelahiran 1 Juli 1961 merupakan istri pertama dari Charles, Pangeran Wales, anak sulung dari Ratu Elizabeth II. Ia juga merupakan pewaris takhta kerajaan Britania Raya dan 15 negara Persemakmuran Inggris.

Anak-anaknya, Pangeran William dan Harry masing-masing berada di posisi kedua dan keenam dalam urutan pewarisan takhta tersebut. Melalui pernikahannya dengan Charles, Diana dianugerahi gelar Putri Wales, gelar bagi istri putra mahkota dan calon permaisuri Britania Raya.

Diana meninggal pada 31 Agustus 1997 pada umur 36 tahun. Jenazahnya dilakukan proses pemakaman di Althorp, Northamptonshire, Inggris, Britania Raya pada 6 September 1997.

2. Wafatnya Jenderal AH Nasution

Jenderal Besar TNI (Purn) Abdul Haris Nasution meninggal dunia di Jakarta saat berusia 81 tahun pada 6 September 2000. Nasution merupakan Pahlawan Nasional Indonesia.

Ia juga merupakan salah satu tokoh TNI AD yang menjadi sasaran dalam peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30SPKI).

Kendati selamat dari upaya penculikan tersebut. Nasution harus kehilangan putrinya, Ade Irma Suryani Nasution beserta ajudannya, Lettu Pierre Tendean.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/337/3016153/kisah-bang-pane-stres-hingga-meninggal-dunia-usai-temukan-pahlawan-revolusi-di-lubang-buaya-LWFG6eCLWm.jpg
Kisah Bang Pane, Stres hingga Meninggal Dunia Usai Temukan Pahlawan Revolusi di Lubang Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/10/337/3006887/kisah-anggota-pki-kebal-saat-dihukum-mati-bikin-warga-australia-kaget-aLYBnkamNT.jpg
Kisah Anggota PKI Kebal saat Dihukum Mati Bikin Warga Australia Kaget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/337/2996716/kisah-prajurit-kostrad-bikin-ciut-nyali-ketua-pki-dn-aidit-NxKe8RV26o.jpg
Kisah Prajurit Kostrad Bikin Ciut Nyali Ketua PKI DN Aidit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/337/2990699/kala-gatot-soebroto-perintahkan-slamet-rijadi-selamatkan-dua-kompi-gerilyawan-dari-pengaruh-pki-kvE8IDIXHy.jpg
Kala Gatot Soebroto Perintahkan Slamet Rijadi Selamatkan Dua Kompi Gerilyawan dari Pengaruh PKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/337/2925453/4-tokoh-g30s-pki-yang-berujung-eksekusi-mati-salah-satunya-masih-sempat-minta-rokok-rmYAvlVa1a.jpeg
4 Tokoh G30S PKI yang Berujung Eksekusi Mati, Salah Satunya Masih Sempat Minta Rokok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/337/2924489/gembong-pki-dn-aidit-sebelum-ditembak-mati-sempat-sempatnya-minta-waktu-untuk-pidato-RDmX80HSdU.jpg
Gembong PKI DN Aidit Sebelum Ditembak Mati, Sempat-sempatnya Minta Waktu untuk Pidato
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement