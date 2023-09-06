Peristiwa 6 September: Jenderal AH Nasution Wafat, Pahlawan Nasional yang Lolos dari G30SPKI

JAKARTA - Berbagai peristiwa bersejarah dan penting terjadi pada 6 September setiap tahunnya di dunia. Di antaranya, wafatnya Pahlawan Nasional Jenderal AH Nasution.

Okezone merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting pada 6 September:

1. Pemakaman Putri Diana

Putri Wales kelahiran 1 Juli 1961 merupakan istri pertama dari Charles, Pangeran Wales, anak sulung dari Ratu Elizabeth II. Ia juga merupakan pewaris takhta kerajaan Britania Raya dan 15 negara Persemakmuran Inggris.

Anak-anaknya, Pangeran William dan Harry masing-masing berada di posisi kedua dan keenam dalam urutan pewarisan takhta tersebut. Melalui pernikahannya dengan Charles, Diana dianugerahi gelar Putri Wales, gelar bagi istri putra mahkota dan calon permaisuri Britania Raya.

Diana meninggal pada 31 Agustus 1997 pada umur 36 tahun. Jenazahnya dilakukan proses pemakaman di Althorp, Northamptonshire, Inggris, Britania Raya pada 6 September 1997.

2. Wafatnya Jenderal AH Nasution

Jenderal Besar TNI (Purn) Abdul Haris Nasution meninggal dunia di Jakarta saat berusia 81 tahun pada 6 September 2000. Nasution merupakan Pahlawan Nasional Indonesia.

Ia juga merupakan salah satu tokoh TNI AD yang menjadi sasaran dalam peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30SPKI).

Kendati selamat dari upaya penculikan tersebut. Nasution harus kehilangan putrinya, Ade Irma Suryani Nasution beserta ajudannya, Lettu Pierre Tendean.