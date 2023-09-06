5 Fakta Bentrokan Massa Buat Kapuk Muara Mencekam Dipicu Sengketa Lahan

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gidion Arif Setyawan mengatakan bahwa bentrokan antar dua kelompok massa di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin 4 September 2023, dipicu masalah sengketa lahan.

Okezone merangkum 5 fakta dalam peristiwa bentrokan tersebut. Berikut rinciannya:

1. Bentrokan Dipicu Sengketa Lahan

Gidion mengatakan bahwa sengketa lahan yang diperebutkan adalah di lokasi bekas kebakaran. Dalamnya hal ini ada persoalan antara pihak yang merasa memiliki lahan dan pihak yang menempati lahan.

BACA JUGA: Kemenhub Minta Tambah Anggaran Rp544 Miliar Buat Pembangunan Bandara VVIP IKN

"Ini memang berawal dari sengketa, dugaan kami berawal dari sengketa tanah, sehingga berujung pada terjadinya bentrokan," kata Gidion saat dikonfirmasi pada Selasa (5/9/2023).

2. Kronologi Ratusan Massa Terlibat Bentrokan di Kapuk Muara

Gidion menjelaskan bentrokan terjadi, saat kelompok massa berjumlah ratusan orang datang ke lokasi kebakaran di RT 01 RW 03 Kapuk Muara. Mereka berseteru dengan kelompok yang masih menempati lahan.

BACA JUGA: Bone Bolango Jadi Lokasi Program Magang Kampus Merdeka di Indonesia Timur

Karena tidak ada titik tengah di antara kedua kelompok, kemudian terjadilah bentrokan yang tidak terhindarkan.

3. Polisi Selidiki Laporan Penyerobotan Lahan Tanpa Hak di Lokasi

Sebelum permasalahan ini terjadi, polisi tengah menyelidiki laporan penyerobotan lahan tanpa hak di lokasi tersebut.

"Kami juga sedang melaksanakan penyidikan ya, terhadap suatu laporan polisi yang dilaporkan oleh tiga orang atas pasal 167 atau menduduki tanah tanpa hak. Menempati tanah tanpa hak," ungkap Gidion.