5 Fakta Polisi Tangkap 11 Tersangka Kasus Judi Online Auto88, Ini Peran Pelaku

JAKARTA - Polisi terus memberantas praktik judi online lewat kegiatan siber. Terbaru, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap 11 tersangka kasus judi online.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Ditangkap di Bali

Sebanyak 11 tersangka tindak pidana judi online ditangkap di wilayah Bali, tanggal 6 September 2023 lalu.

2. Operasikan Auto88

Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Dani Kustoni mengungkapkan, ke-11 tersangka itu mengoperasikan judi online situs Auto88.

"Kita melakukan penangkapan dan sudah dilakukan penahanan terhadap 11 orang yang melakukan tindak pidana perjudian online," kata Dani dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (8/9/2023).

3. Otak Pelaku

Dani menjelaskan, situs judi online tersebut dikomandoi atau berperan sebagai koordinator oleh tersangka R dengan dibantu tersangka AS, AP dan AL.