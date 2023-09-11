Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pemasangan Chatra Sempurnakan Keagungan Candi Borobudur

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |16:45 WIB
Pemasangan Chatra Sempurnakan Keagungan Candi Borobudur
Pemasangan chatra sempurnakan keagungan Candi Borobudur. (Foto: dok istimewa)
A
A
A

MAGELANG - Pemasangan chatra atau payung di puncak stupa utama Candi Borobudur merupakan penyempurnaan akan keagungan Candi Borobudur.

Staf Khusus (Stafsus) Menteri Agama bidang Media dan Komunikasi Publik Wibowo Prasetyo mengungkapkan, sangat penting memaknai chatra tidak hanya dari sudut pandang arkeologi semata, namun juga dalam perspektif spritualitas agama Buddha.

Pemasangan chatra di puncak Stupa Candi Borobudur bagi para tokoh agama dan umat Buddha Indonesia, memiliki makna filosofi sebagai objek persembahan surgawi dan sebagai sebagai pelindung.

Dia menyebut, para tokoh agama dan umat Buddha sudah satu kesatuan pandangan bahwa kepingan batu-batu secara nyata ada dan ditemukan di Candi Borobudur. Sebagai payung, chatra pernah terpasang di tempat yang paling mulia pada masanya.

“Sehingga keputusan memasang kembali Chatra Candi Borobudur merupakan upaya dalam menyempurnakan Candi Borobudur sebagai Pusat Kunjungan Wisata Religi Agama Buddha Indonesia dan Dunia," katanya, Senin (11/9).

Wibowo menyebut, Kemenag melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha merumuskan konsep Kunjungan Wisata Religi Agama Buddha di Candi Borobudur dengan pendekatan nilai spiritual kebudayaan.

Halaman:
1 2 3
      
