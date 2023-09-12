Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Badak Serang Penjaga Bonbin Austria, Tewaskan 1 Orang dan Lukai Seorang Lainnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |19:40 WIB
Badak Serang Penjaga Bonbin Austria, Tewaskan 1 Orang dan Lukai Seorang Lainnya
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

WINA - Seekor badak menyerang seorang penjaga kebun binatang hingga tewas dan melukai lainnya di kebun binatang Salzburg di pinggiran kota Austria pada Selasa, (12/9/2023) kata pejabat kebun binatang.

Insiden itu terjadi pada pagi hari saat hewan-hewan tersebut diberi makan dan diobati dengan obat nyamuk, kata direktur Kebun Binatang Salzburg Hellbrunn, Sabine Grebner, pada konferensi pers.

“Kami tidak tahu persis bagaimana kejadiannya,” kata Grebner sebagaimana dilansir Reuters, seraya menambahkan bahwa seorang penjaga kebun binatang perempuan yang terbunuh menderita luka di bagian dada. Sementara seorang penjaga kebun binatang laki-laki yang terluka dilarikan ke rumah sakit tetapi nyawanya tidak dalam bahaya.

Penjaga kebun binatang perempuan yang tewas adalah warga Jerman dari Negara Bagian Bavaria yang sangat berpengalaman dan berspesialisasi dalam bidang badak, sedangkan penjaga kebun binatang laki-laki bertanggung jawab atas pakan ternak. Waktu kematian yang diumumkan adalah 07:04 waktu setempat.

Badak yang terlibat adalah seekor badak betina bernama Yeti, kata Grebner, seraya menambahkan bahwa semua badak di kebun binatang tersebut sudah lama berada di sana dan bekerja sama dengan pemeliharanya.

(Rahman Asmardika)

      
Topik Artikel :
kebun binatang Badak austria
