Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Sungguh Mulia, Seorang Pewaris Keluarga Kaya Raya Ingin Sumbangkan Harta Warisan Rp427 Miliar

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |18:11 WIB
Sungguh Mulia, Seorang Pewaris Keluarga Kaya Raya Ingin Sumbangkan Harta Warisan Rp427 Miliar
Seorang pewaris keluarga kaya raya ingin sumbangkan harta warisan sebesar Rp427 miliar (Foto: Hanna Fasching)
A
A
A

AUSTRIA - Seorang pewaris Austria-Jerman memiliki rencana mulia untuk membagikan  harta warisannya. Marlene Engelhorn pun membentuk kelompok warga untuk memutuskan bagaimana dia harus menyumbangkan sebagian besar kekayaan yang dia warisi dari neneknya.

Wanita berusia 31 tahun dan tinggal di Wina ini menginginkan kelompok yang terdiri atas 50 warga Austria menentukan bagaimana harta warisannya sebanyak 25 juta euro (Rp427 miliar) harus didistribusikan kembali.

“Saya mewarisi kekayaan, dan juga kekuasaan, tanpa melakukan apa pun untuk itu,” katanya, dikutip BBC.

“Dan negara bahkan tidak menginginkan pajak atas hal itu,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Austria menghapuskan pajak warisan pada 2008. Negara ini menjadi salah satu dari segelintir negara Eropa yang tidak mengenakan pajak warisan atau bea kematian.

Engelhorn percaya itu tidak adil. Dia adalah keturunan Friedrich Engelhorn, pendiri perusahaan kimia dan farmasi Jerman, BASF, dan mewarisi jutaan dolar ketika neneknya meninggal pada September 2022.

Kekayaan Traudl Engelhorn-Vechiatto diperkirakan oleh majalah AS Forbes sebesar USD4,2 miliar. Bahkan sebelum dia meninggal, cucu perempuannya telah menyatakan bahwa dia ingin membagikan sekitar 90% warisannya.

Pada Rabu (10/1/2024), 10.000 undangan yang menargetkan warga negara Austria yang dipilih secara acak mulai berdatangan di kotak surat di Austria.

Mereka yang ingin mengambil bagian dalam inisiatif Engelhorn, yang dikenal sebagai Dewan Baik untuk Redistribusi, dapat mendaftar secara online atau melalui telepon. Dari sampel awal sebanyak 10.000 warga Austria yang semuanya berusia di atas 16 tahun, akan dipilih 50 orang, dan 15 anggota pengganti juga dipilih jika ada yang putus sekolah.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/18/3026373/agama-warga-negara-austria-dan-jumlah-pengikutnya-1YeFyqleCi.jpg
Agama Warga Negara Austria dan Jumlah Pengikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/18/3006083/perayaan-70-tahun-hubungan-diplomatik-ri-austria-gelar-konser-symphony-of-friendship-xTpfukqfqs.jpg
Perayaan 70 Tahun Hubungan Diplomatik RI-Austria, Gelar Konser Symphony of Friendship
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/18/2952327/kecelakaan-kereta-gantung-4-anggota-keluarga-terluka-parah-ZtMvaRAESw.jpg
Kecelakaan Kereta Gantung, 4 Anggota Keluarga Terluka Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/18/2945995/pengembang-pistol-terlaris-di-dunia-gaston-glock-meninggal-di-usia-94-tahun-PguKi3FWbv.JPG
Pengembang Pistol Terlaris di Dunia, Gaston Glock, Meninggal di Usia 94 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/18/2881780/badak-serang-penjaga-bonbin-austria-tewaskan-1-orang-dan-lukai-seorang-lainnya-6JG49yu2hY.jpg
Badak Serang Penjaga Bonbin Austria, Tewaskan 1 Orang dan Lukai Seorang Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/18/2870244/gletser-pegunungan-alpen-mencair-pemandu-wisata-temukan-jenazah-pria-diyakini-meninggal-20-tahun-lebih-PCt6we6aB7.jpg
Gletser Pegunungan Alpen Mencair, Pemandu Wisata Temukan Jenazah Pria Diyakini Meninggal 20 Tahun Lebih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement