INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Agama Warga Negara Austria dan Jumlah Pengikutnya

Rachel Eirene Nugroho , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |15:18 WIB
Agama Warga Negara Austria dan Jumlah Pengikutnya
Agama warga negara Austria dan jumlah pengikutnya (Foto: Reuters)
AUSTRIA - Austria merupakan negara yang terkurung daratan di Eropa Tengah dan terletak di Pegunungan Alpen Timur. Negara federasi dari sembilan negara bagian federal ini memiliki ibukota yang terletak di Kota Wina.

Melansir Wikipedia, negara berpenduduk 9 juta jiwa ini memiliki perbatasan dengan Jerman di barat laut, Republik Ceko di utara, Slovakia di timur laut, Hongaria di timur, Slovenia dan Italia di selatan, serta Swiss dan Liechtenstein di barat.

Jika membahas mengenai agama warga negara Austria, maka dapat dikatakan bahwa mayoritas dari penduduknya menganut agama Katolik. Dalam hal beragama, Austria memisahkan antara urusan negara dengan urusan agama maupun gereja.

Melansir Expatica, walaupun negara ini menganut pemisahan antara gereja dan negara, Austria tetap memelihara ikatan yang kuat dengan iman Katolik dan menjamin kebebasan beragama dengan membuka jalan bagi lanskap keagamaan yang beragam. Sentimen Katolik yang kuat masih mempengaruhi masyarakat hingga dalam pembuatan undang-undang pun masih dipengaruhi sentimen Katolik.

Data sensus tahun 2011 menunjukkan bahwa 73,6% penduduk Austria menganut agama Katolik. Namun angka ini menurun pada tahun 2018 menjadi 56,9%. Sedangkan penduduk yang menganut agama Islam tercatat sebanyak 7,9% pada tahun 2016.

Penganut agama Islam mengalami peningkatan dari yang sebelumnya hanya 4,2% pada tahun 2001. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya populasi imigran di Austria yang datang dari tempat-tempat seperti Turkiye serta negara-negara Balkan, Afrika Sub-Sahara, dan Eropa Timur.

