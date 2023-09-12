Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wajib Tahu! Inilah 8 Nama Indonesia Sebelum Merdeka

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |08:36 WIB
Wajib Tahu! Inilah 8 Nama Indonesia Sebelum Merdeka
Ilustrasi (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Mengulik 8 nama Indonesia sebelum bernama Indonesia, yang jarang orang tahu. Padahal, nama-nama tersebut telah ada sejak puluhan abad silam.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan yang ada di wilayah Indonesia, nama-nama tersebut berubah secara terus menerus hingga menjadi Indonesia saat merdeka pada 17 Agustus 1945.

Melansir youtube Angka dan Data, Senin (11/9/2023) berikut adalah 8 nama Indonesia sebelum merdeka.

1. Dwipantara (78 Masehi)

Nama pertama Indonesia adalah Dwipantara. Nama ini terdapat pada catatan kuno milik bangsa India. Seperti yang banyak diketahui, pada zaman dahulu Indonesia memiliki banyak kerajaan hindu yang berasal dari India. Ajaran ini, pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 78 Masehi.

Dwipantara berasal dari kata "Dwipa" yang berarti pulau dan "Antara" yang berarti luas atau seberang. Dengan kata lain, Dwipantara memiliki arti kepulauan tanah seberang.

Halaman:
1 2 3
      
